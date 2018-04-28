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12:12 (мск), источник: Вести Приморье

Президент России пожелал выздоравливать экологу из Приморья

27 апреля на заседании попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), которого в марте травмировал тигр.

Источник: AP 2018

27 апреля на заседании попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), которого в марте травмировал тигр.

Президент объявил старт конкурса на соискание премии РГО в 2018 г. и отметил, что награды получат те, кто отдаёт себя изучению традиционного наследия России, воспитанию экологической культуры, охране родной природы.

Одним из таких подвижников Владимир Путин назвал и сотрудника Амурского филиала WWF Павла Фоменко, который три года назад был удостоен Малой золотой медали РГО за спасение тигров.

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«К сожалению, недавно с ним произошёл несчастный случай: одна из его подопечных, тигрица, нанесла учёному серьёзную травму. Понятно, такое бывает. Мы желаем Павлу Васильевичу скорейшего выздоровления», — сказал президент.

«Огромное спасибо Владимиру Владимировичу за пожелания выздоровления и лестную оценку моей деятельности. Мне сейчас нужна такая поддержка, чтобы скорее стать в строй и продолжать работу по сохранению тигров, которой я занимаюсь всю жизнь. Спасибо президенту, что он увидел маленького человека среди огромного вороха ежеминутных забот и тревог», — поблагодарил Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

«Я хорошо помню знаменитый поцелуй Владимира Владимировича тигрицы в 2008 году. К сожалению, я убедился, что обратный процесс — когда не ты целуешь тигрицу, а она тебя — крайне опасен для здоровья!» — добавил Павел.

«Вести: Приморье» сообщали о о нападении тигрицы на Павла Фоменко во время плановой вакцинации.

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