Президент России пожелал выздоравливать экологу из Приморья

Источник: AP 2018

27 апреля на заседании попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), которого в марте травмировал тигр.

Президент объявил старт конкурса на соискание премии РГО в 2018 г. и отметил, что награды получат те, кто отдаёт себя изучению традиционного наследия России, воспитанию экологической культуры, охране родной природы.

Одним из таких подвижников Владимир Путин назвал и сотрудника Амурского филиала WWF Павла Фоменко, который три года назад был удостоен Малой золотой медали РГО за спасение тигров.

Читайте также Вакцинация тигров закончилась несчастным случаем в Приморье

«К сожалению, недавно с ним произошёл несчастный случай: одна из его подопечных, тигрица, нанесла учёному серьёзную травму. Понятно, такое бывает. Мы желаем Павлу Васильевичу скорейшего выздоровления», — сказал президент.

«Огромное спасибо Владимиру Владимировичу за пожелания выздоровления и лестную оценку моей деятельности. Мне сейчас нужна такая поддержка, чтобы скорее стать в строй и продолжать работу по сохранению тигров, которой я занимаюсь всю жизнь. Спасибо президенту, что он увидел маленького человека среди огромного вороха ежеминутных забот и тревог», — поблагодарил Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

«Я хорошо помню знаменитый поцелуй Владимира Владимировича тигрицы в 2008 году. К сожалению, я убедился, что обратный процесс — когда не ты целуешь тигрицу, а она тебя — крайне опасен для здоровья!» — добавил Павел.