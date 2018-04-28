Строительство ВСМ станет важнейшим событием в истории Нижегородской области
Реализация проекта высокосортной железнодорожной магистрали (ВСМ) на территории Нижегородской области по направлению
Реализация проекта высокосортной железнодорожной магистрали (ВСМ) на территории Нижегородской области по направлению
Представитель РЖД ранее сообщал РИА Новости, что в качестве опытного участка высокоскоростной магистрали будет построена ветка «Москва-Владимир», затем она протянется до Нижнего Новгорода и Чебоксар, а конечной точкой станет Казань.
«Для нас это проект номер один в ближайшей перспективе. Мы его очень ждем. Работу в этом направлении курирует лично глава региона Глеб Никитин. У нас создана рабочая группа, которую он возглавляет. Я глубоко убежден, что строительство ВСМ станет важнейшим мероприятием и важнейшим инфраструктурным объектом в истории Нижегородской области и будет большим шагом на пути к интеграции в мировую экономику», — сказал Аверин в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня», на котором обсуждались перспективы строительства ВСМ
«Впечатляет совокупный экономический эффект от реализации проекта ВСМ, включая все спектры занятости населения, и он будет достигать порядка трех триллионов рублей. Для региона это колоссальный объем денежных средств, которые будут обращаться в региональные экономики и подстегнут развитие всех отраслей в том числе развитие малого и среднего бизнеса. Это тоже для нас также одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами в будущем», — отметил Аверин.
Он добавил, что благодаря реализации проекта, по оценке экспертов, будет созданы 15 тысяч новых рабочих мест, а это «достаточно серьезный эффект для региона». Аверин также отметил, что при реализации проекта время передвижения из Нижнего Новгорода до столицы и до соседних регионов даже при минимальных подсчетах сократится более чем вдвое.
«Расстояние между Нижним Новгородом и Москвой составляет 400 километров, а скорость ВСМ будет достигать 400 километров в час. Можно понять, что за час из центра в центр двух крупных городов можно будет добраться, по сути — это фантастика. В настоящее время средний поезд идет 3−3,5 часа такое расстояние. Даже при таком временном раскладе самолёт получается вне конкуренции, и на сегодняшний день всё больше людей склоняются к тому, что на поезде безопаснее и спокойнее передвигаться, и нет побочных факторов — задержки, ограничения по весу багажа», — сказал Аверин.