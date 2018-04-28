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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Строительство ВСМ станет важнейшим событием в истории Нижегородской области

Реализация проекта высокосортной железнодорожной магистрали (ВСМ) на территории Нижегородской области по направлению Москва-Казань станет важнейшим историческим событием региона, которое даст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса и интеграции в мировую экономику, сообщил и.о. заместителя губернатора области Антон Аверин.

Источник: РИА Новости

Представитель РЖД ранее сообщал РИА Новости, что в качестве опытного участка высокоскоростной магистрали будет построена ветка «Москва-Владимир», затем она протянется до Нижнего Новгорода и Чебоксар, а конечной точкой станет Казань.

«Для нас это проект номер один в ближайшей перспективе. Мы его очень ждем. Работу в этом направлении курирует лично глава региона Глеб Никитин. У нас создана рабочая группа, которую он возглавляет. Я глубоко убежден, что строительство ВСМ станет важнейшим мероприятием и важнейшим инфраструктурным объектом в истории Нижегородской области и будет большим шагом на пути к интеграции в мировую экономику», — сказал Аверин в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня», на котором обсуждались перспективы строительства ВСМ Москва-Казань.

Аверин считает, что на сегодняшний день потенциал для развития ВСМ — колоссальный и «для региона развитие ВСМ необходимо, как воздух».

«Впечатляет совокупный экономический эффект от реализации проекта ВСМ, включая все спектры занятости населения, и он будет достигать порядка трех триллионов рублей. Для региона это колоссальный объем денежных средств, которые будут обращаться в региональные экономики и подстегнут развитие всех отраслей в том числе развитие малого и среднего бизнеса. Это тоже для нас также одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами в будущем», — отметил Аверин.

Он добавил, что благодаря реализации проекта, по оценке экспертов, будет созданы 15 тысяч новых рабочих мест, а это «достаточно серьезный эффект для региона». Аверин также отметил, что при реализации проекта время передвижения из Нижнего Новгорода до столицы и до соседних регионов даже при минимальных подсчетах сократится более чем вдвое.

«Расстояние между Нижним Новгородом и Москвой составляет 400 километров, а скорость ВСМ будет достигать 400 километров в час. Можно понять, что за час из центра в центр двух крупных городов можно будет добраться, по сути — это фантастика. В настоящее время средний поезд идет 3−3,5 часа такое расстояние. Даже при таком временном раскладе самолёт получается вне конкуренции, и на сегодняшний день всё больше людей склоняются к тому, что на поезде безопаснее и спокойнее передвигаться, и нет побочных факторов — задержки, ограничения по весу багажа», — сказал Аверин.

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