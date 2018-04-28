Шесть самарских министерств провалили контрольно-надзорную деятельность за 2017 год
Рейтинг их эффективности представило минэкономразвития, которое само себя отнесло к госорганам с высокой результативностью.
Рейтинг их эффективности представило минэкономразвития, которое само себя отнесло к госорганам с высокой результативностью.
В список аутсайдеров попали министерства и ведомства, у которых даже нет разработанных правовых актов о порядке оценки и не утверждены ключевые показатели. Таким образом невозможно судить о том, как они исполняли свои надзорные функции, если вообще исполняли.
В частности, в черный список министерства Александра Кобенко попали:
— минсельхоз, фактически проваливший госнадзор в области племенного животноводства и за техническим состоянием тракторов и самоходных машин;.
— минстрой, не выполнивший должный надзор за долевым строительством;.
— минэнерго, упустивший контроль тарифов и надзор в области энергосбережения;.
— минспорта, получивший нули за контроль соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки;.
— минтранс, допустивший нарушения в работе по обеспечению сохранности автодорог и в части контроля перевозчиков;.
— минлесхоз, проштрафившийся как в части регионального экологического надзора, так и в части федерального надзора в области охраны животных и пожарного надзора в лесах.
Нарекания вызвала также деятельность Государственной жилинспекции по жилищному надзору и лицензионному контролю управляющих компаний. Есть вопросы и к департаменту охоты и рыболовства — по охотничьему надзору, контролю за оборотом продукции охоты и использованием капканов, сообщает «Самарское обозрение ОНЛАЙН».