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12:11 (мск), источник: НИА Самара

Шесть самарских министерств провалили контрольно-надзорную деятельность за 2017 год

Рейтинг их эффективности представило минэкономразвития, которое само себя отнесло к госорганам с высокой результативностью.

Источник: Reuters

В список аутсайдеров попали министерства и ведомства, у которых даже нет разработанных правовых актов о порядке оценки и не утверждены ключевые показатели. Таким образом невозможно судить о том, как они исполняли свои надзорные функции, если вообще исполняли.

В частности, в черный список министерства Александра Кобенко попали:

— минсельхоз, фактически проваливший госнадзор в области племенного животноводства и за техническим состоянием тракторов и самоходных машин;.

— минстрой, не выполнивший должный надзор за долевым строительством;.

— минэнерго, упустивший контроль тарифов и надзор в области энергосбережения;.

— минспорта, получивший нули за контроль соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки;.

— минтранс, допустивший нарушения в работе по обеспечению сохранности автодорог и в части контроля перевозчиков;.

— минлесхоз, проштрафившийся как в части регионального экологического надзора, так и в части федерального надзора в области охраны животных и пожарного надзора в лесах.

Нарекания вызвала также деятельность Государственной жилинспекции по жилищному надзору и лицензионному контролю управляющих компаний. Есть вопросы и к департаменту охоты и рыболовства — по охотничьему надзору, контролю за оборотом продукции охоты и использованием капканов, сообщает «Самарское обозрение ОНЛАЙН».

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