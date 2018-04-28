Шесть самарских министерств провалили контрольно-надзорную деятельность за 2017 год

Источник: Reuters

В список аутсайдеров попали министерства и ведомства, у которых даже нет разработанных правовых актов о порядке оценки и не утверждены ключевые показатели. Таким образом невозможно судить о том, как они исполняли свои надзорные функции, если вообще исполняли.

В частности, в черный список министерства Александра Кобенко попали:

— минсельхоз, фактически проваливший госнадзор в области племенного животноводства и за техническим состоянием тракторов и самоходных машин;.

— минстрой, не выполнивший должный надзор за долевым строительством;.

— минэнерго, упустивший контроль тарифов и надзор в области энергосбережения;.

— минспорта, получивший нули за контроль соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки;.

— минтранс, допустивший нарушения в работе по обеспечению сохранности автодорог и в части контроля перевозчиков;.

— минлесхоз, проштрафившийся как в части регионального экологического надзора, так и в части федерального надзора в области охраны животных и пожарного надзора в лесах.