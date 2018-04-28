Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
13:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев поручил отметить 20-летие Астаны «без расходов»

Акимату Астаны и Минкультуры поручено организовать празднование юбилея города «чинно и серьезно».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Разработать программу празднования 20-летия Астаны «без расходов на всякие мероприятия, чинно, серьезно» поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Поручение дано акимату Астаны и министерству культуры и спорта (МКС) во время выступления главы государства на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Пять социальных инициатив — платформа социального единства общества».

«В этом году мы с вами отмечаем 20-летие столицы. Астана — это общенациональный пример единства и согласия. Небольшой провинциальный город Акмола стал теперь городом Астаной с населением более миллиона человек. Недавно мы рассматривали дальнейшее развитие города и определили, что к 2020-м годам он будет уже двухмиллионным городом. Таким образом, мы хотим иметь несколько таких мегаполисов. Если в Астане будет два миллиона (жителей), Алматы будет около трех миллионов, Шымкент — миллионный город», — сказал Назарбаев.

Президент отметил, что в таких крупных городах как раз развивается наука культура, технологии, это очень важно.

Все равно урбанизация идет, люди в города тянутся, и мы должны это знать. Так вот, Астана стала таким «котлом», куда съехались со всех окраин нашей огромной Родины. Все, кто хочет здесь работать, нашел свое жилье, свое счастье, свою работу. Поэтому акимату Астаны совместно с МКС надо разработать программу, как отметить этот день без оглядки, без расходов на всякие мероприятия, чинно, серьезно.
Нурсултан Назарбаев
Все новости региона
 Рыбак пропал на озере в Акмолинской области
Огыз Доган прокомментировал слухи о сексуальных домогательствах
Кого задержат на таможне в майские праздники
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный написал письмо из СИЗО
Жителей Паники призвали не волноваться из-за аварии нефтепровода
Ученые объяснили аномальную живучесть вирусов
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра
Как 30 лет назад пилот посадил самолет с «сорванной крышей»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь