Назарбаев поручил отметить 20-летие Астаны «без расходов»
Акимату Астаны и Минкультуры поручено организовать празднование юбилея города «чинно и серьезно».
Акимату Астаны и Минкультуры поручено организовать празднование юбилея города «чинно и серьезно».
АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Разработать программу празднования 20-летия Астаны «без расходов на всякие мероприятия, чинно, серьезно» поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Поручение дано акимату Астаны и министерству культуры и спорта (МКС) во время выступления главы государства на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня: «Пять социальных инициатив — платформа социального единства общества».
«В этом году мы с вами отмечаем 20-летие столицы. Астана — это общенациональный пример единства и согласия. Небольшой провинциальный город Акмола стал теперь городом Астаной с населением более миллиона человек. Недавно мы рассматривали дальнейшее развитие города и определили, что к 2020-м годам он будет уже двухмиллионным городом. Таким образом, мы хотим иметь несколько таких мегаполисов. Если в Астане будет два миллиона (жителей), Алматы будет около трех миллионов, Шымкент — миллионный город», — сказал Назарбаев.
Президент отметил, что в таких крупных городах как раз развивается наука культура, технологии, это очень важно.
Все равно урбанизация идет, люди в города тянутся, и мы должны это знать. Так вот, Астана стала таким «котлом», куда съехались со всех окраин нашей огромной Родины. Все, кто хочет здесь работать, нашел свое жилье, свое счастье, свою работу. Поэтому акимату Астаны совместно с МКС надо разработать программу, как отметить этот день без оглядки, без расходов на всякие мероприятия, чинно, серьезно.