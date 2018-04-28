Назарбаев поручил отметить 20-летие Астаны «без расходов»

«В этом году мы с вами отмечаем 20-летие столицы. Астана — это общенациональный пример единства и согласия. Небольшой провинциальный город Акмола стал теперь городом Астаной с населением более миллиона человек. Недавно мы рассматривали дальнейшее развитие города и определили, что к 2020-м годам он будет уже двухмиллионным городом. Таким образом, мы хотим иметь несколько таких мегаполисов. Если в Астане будет два миллиона (жителей), Алматы будет около трех миллионов, Шымкент — миллионный город», — сказал Назарбаев.