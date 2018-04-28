Назарбаев: миллионы казахстанцев смогут получить жилье по программе «7−20−25»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Каким образом программа «7−20−25» поможет казахстанцам решить жилищный вопрос, рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Выступая на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, он рассказал, что одной из пяти социальных инициатив является программа «7−20−25».

«Мы все хорошо понимаем значимость жилья для благополучной жизни. Поэтому я и поставил эту проблему на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец, мы все посчитали», — сказал Назарбаев.

По его словам, за двухкомнатную квартиру площадью 50−60 квадратных метров сможет рассчитаться семья из двух работающих человек.

Это будет очень малой нагрузкой для семейного бюджета, который сможет обслужить теперь продленную на 25 лет дешевую ипотеку. При этом первоначальный взнос не будет превышать 20%, тогда как ранее было 50%. Это миллионы наших граждан, особенно молодые семьи, молодежь, которые начнут работать и смогут приобретать жилье по этой программе. Нурсултан Назарбаев