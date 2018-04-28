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14:05 (мск), источник: Uzdaily.uz

Произошли кадровые изменения в Комитете женщин Узбекистана

Произошли кадровые изменения в управленческом составе Комитета женщин Республики Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Работавшая руководителем Наманганского территориального подразделения Комитета женщин Махкамова Зулайхо Бахриддиновна назначена первым заместителем Председателя Комитета женщин Республики Узбекистан.

Также, вместо Нурматовой Шоиры Октябревны, назначена профессор кафедры Национального университета Узбекистана Нурматова Мукаррам Ахмедовна. Она назначена на должность заместителя председателя.

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