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15:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Владимир Нетесов представил Воронежскую область на встрече президента с законодателями

Встреча президента России Владимира Путина с законодателями прошла в ходе заседания Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании в День российского парламентаризма, 27 апреля.

Источник: AP 2018

В традиционном мероприятии в петербургском Таврическом дворце принял участие председатель Воронежской облдумы, зампредседателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетесов.

Основной темой обсуждения стала реализация законодательными органами государственной власти задач из Послания президента Федеральному собранию. Также на встрече уделили внимание законодательному обеспечению контроля качества оказания медпомощи и развитию цифровой экономики в регионах.

Владимир Путин призвал к широкому внедрению современных технологий в сферу здравоохранения, обозначив необходимость создания «единого цифрового контура» медучреждений.

Комментируя итоги заседания, Владимир Нетесов отметил, что в Воронежской области активно внедряются инновационные подходы к обеспечению качества оказания медпомощи, основанные на информационных технологиях.

— Это жизненно необходимо для создания понятной и прозрачной системы для всех — врачей, пациентов, проверяющих. Это важно также для обеспечения полноценного выполнения требований нормативных правовых актов в медицинских организациях любого уровня и профиля, — пояснил спикер регионального парламента.

Владимир Нетесов рассказал, что в Воронежской области продолжается модернизация системы здравоохранения, которая направлена на то, чтобы в любой точке региона — будь то областной центр или село — жители имели равный доступ ко всем видам медпомощи: от профилактики, диспансеризации и диагностики до высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

 — В текущем году консолидированные расходы на развитие здравоохранения в регионе составят около 35 млрд рублей. И эти средства необходимо расходовать максимально эффективно, — отметил Владимир Нетесов.

Владимир Нетесов добавил, что важнейшими результатами контроля качества и безопасности медицинской деятельности в Воронежской области стали увеличение продолжительности жизни населения, снижение младенческой и материнской смертности.

Справка РИА «Воронеж»

В Воронежской области за последние пять лет продолжительность жизни постоянного населения увеличилась на 2,14 года и в 2017 году, по предварительным оценкам, составила 73,03 года.

За 2014−2017 годы высокотехнологичную медпомощь получили почти 40 тыс. жителей региона. Такая медпомощь по 20 профилям доступна в 55 федеральных специализированных медорганизациях и в 13 региональных учреждениях здравоохранения. В 2017 году ВМП была оказана 14 тыс. пациентов, в том числе в областных медучреждениях — более 11 тыс. человек.

По результатам социологических исследований, услугами здравоохранения в области удовлетворены 43,4% жителей. За пять лет этот показатель вырос на 12,7%.

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