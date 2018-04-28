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15:40 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев высказался о шымкентских тоях

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о празднествах в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Во время заседания сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что лучше помогать молодежи в приобретении жилья, а не устраивать большие тои на 200−500 человек. Данное высказывание прозвучало в момент, когда глава Нацбанка Данияр Акишев рассказал Президенту о схеме ипотечного кредитования по программе «7−20−25».

«Ты сказал бы, что человек платит всего 20 процентов стоимости трехкомнатной квартиры, там еще родители помогут. Не надо, как в этом (высказывании — прим.автора) “жизнь один раз дается — в Шымкенте надо прожить”. Зато в Шымкенте какие тойханы построены, строят на 200−500 человек. Говорят, в степи разворачивают дастархан — табак (посуда — прим.) нужно на лошади разносить. Лучше эти деньги молодым отдайте на приобретение жилья. Это самый лучший подарок», — сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил о схеме кредитования по программе «7−20−25».

«То есть 20 процентов стоимость жилья заплати, а не 50 процентов, как раньше было. Остальные 80 процентов тебе дает банк на 25 лет. Остальное дело техники, это за вами выкупать не выкупать. Правильно?», — отметил Нурсултан Назарбаев.

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