Назарбаев высказался о шымкентских тоях

Источник: Tengrinews

Во время заседания сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что лучше помогать молодежи в приобретении жилья, а не устраивать большие тои на 200−500 человек. Данное высказывание прозвучало в момент, когда глава Нацбанка Данияр Акишев рассказал Президенту о схеме ипотечного кредитования по программе «7−20−25».

«Ты сказал бы, что человек платит всего 20 процентов стоимости трехкомнатной квартиры, там еще родители помогут. Не надо, как в этом (высказывании — прим.автора) “жизнь один раз дается — в Шымкенте надо прожить”. Зато в Шымкенте какие тойханы построены, строят на 200−500 человек. Говорят, в степи разворачивают дастархан — табак (посуда — прим.) нужно на лошади разносить. Лучше эти деньги молодым отдайте на приобретение жилья. Это самый лучший подарок», — сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил о схеме кредитования по программе «7−20−25».