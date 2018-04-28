Мишура и сталь. Зачем Макрон и Меркель ездили к президенту США
Дональд Трамп остался глух к доводам канцлера Германии по тарифам, но охотно устраивал салют и прием с миллиардерами в честь президента Франции.
Дональд Трамп остался глух к доводам канцлера Германии по тарифам, но охотно устраивал салют и прием с миллиардерами в честь президента Франции.
Великий французский философ и социолог Раймон Арон
Так и есть: после стратегической катастрофы 1914 — 1945 годов Европа уже никогда не сможет вернуть себе прежнего могущества и влияния на мировые дела. Тем более сейчас, когда центр всей мировой геополитики сместился в Азию, окончательно сдвинув Старый свет на периферию. Это, однако, не означает, что ведущие европейские государства не могут
Особенно это касается Франции — единственной европейской страны, которая смогла самостоятельно создать и поддерживать ядерный арсенал. Однако лишь до известного предела, и состоявшиеся на этой недели визиты в США глав Франции и Германии это в очередной раз подтвердили.
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель друг за другом посетили Вашингтон и провели беседы с Дональдом Трампом. При этом они преследовали хотя и схожие, но разные по природе цели. Для Меркель, несколько недель назад в четвертый раз занявшей пост федерального канцлера после многомесячных мучительных переговоров, было важно уверенно выступить в роли представителя Европейского союза. Основные приоритеты — это исключение Европы из системы пошлин на сталь и алюминий, введенных Трампом в марте, и сохранение США в так называемой «иранской ядерной сделке». Ни по одному из вопросов Меркель не получила от Трампа обнадеживающего ответа. То есть вернулась из Америки вообще ни с чем.
Проявилась глубинная причина трудностей в трансатлантических отношениях — принципиальное несовпадение моделей поведения Трампа и представляющую Европу Меркель. Если для канцлера Германии самое важное — это опутать партнера системой взаимных обязательств, а потом методично продавливать относительно выгодные для всех условия, то Трамп принципиально ломает все системы. Для него обязательств, данных раз и навсегда, не существует в принципе, и все является предметом разовой сделки по знакомой в России системе «наезд — откат». А сформировавшаяся за последние годы под германским влиянием Европа так работать не может даже теоретически. Именно поэтому на всех встречах с Трампом — и встреча в пятницу, 27 апреля, не стала исключением — Меркель выглядит угрюмо и озадачено.
Эммануэль Макрон, в свою очередь, преследовал в Вашингтоне не столько общеевропейские, сколько национальные французские цели. Избранный год назад президент Пятой республики постоянно пытается компенсировать экономическую слабость Франции внешнеполитическими успехами. С момента своего прихода в Елисейский дворец Макрон без устали работает над тем, чтобы вернуть Франции статус и качество игрока глобального уровня.
Для этого у него есть активы, которых нет у Германии.
Тем не менее, международный авторитет Франции в последнее десятилетие постоянно снижался, и предотвратить это не помог даже так называемый «нормандский формат» по Украине. Эммануэль Макрон совершенно справедливо видит причину этого в том, что после ухода в 2007 году последнего крупного голлиста Жака Ширака французские власти слишком сосредоточились на европейской повестке в ущерб активности на мировой арене. Последним
На внутриевропейском поле Франция неизбежно оказывалась в тени экономического могущества Германии. Тем более, что во время кризиса зоны евро в 2008 — 2013 годах Ангела Меркель смогла успешно конвертировать это могущество в политическое влияние. Германия тогда стала фактически единоличным лидером ЕС, а Парижу оставалось лишь поддерживать немецкие инициативы. Этому способствовала также явная зависимость предшественников Макрона — Николя Саркози и Франсуа Олланда — от великой политической манипуляторши Меркель.
Все это наряду с экономическими трудностями привело год назад к осыпанию всей политической системы Пятой республики и краху на выборах традиционных партий: голлистов и социалистов. Яркий молодой популист Макрон был выдвинут консолидировавшейся французской элитой как альтернатива правой популистке Ле Пен. И победил, объединив в своей риторике все, что хотели бы слышать от него избиратели. Он прекрасно понимает, что
Спору нет, в США Эммануэль Макрон также говорил о том, что будет добиваться поблажек для европейцев по вопросу тарифов на сталь и алюминий, а также сохранения ядерной сделки с Ираном, достигнутой в 2015 году. Но отказ Трампа давать по этим вопросам
Однако проблема заключается в том, что международный авторитет Франции был завоеван генералом Де Голлем и сохранен его преемниками вплоть до Жака Ширака именно благодаря решительному и иногда даже избыточному оппонированию США. В 2003 году глава французского МИД Доминик де Вильпен с трибуны ООН требовал от Вашингтона отказаться от нападения на Ирак. После этого тогдашняя госсекретарь США Кондолиза Райс публично заявила о необходимости «простить Россию, игнорировать Германию и наказать Францию». Сейчас такое даже невозможно себе представить.
Конфликт с Россией, в которую Европа втянулась в 2014 году, сыграл двоякую роль. С одной стороны, он позволил
Макрон будет еще четыре года делать яркие визиты и принимать иностранных гостей в Версальском дворце. Но, к сожалению, чисто символическая сторона дела не сможет пересилить объективную реальность: современный мир слишком велик для Европы как относительно самостоятельного игрока. Франция, при всех своих неоспоримых достоинствах, не может выступать против США, рискуя потерять поддержку в испорченных отношениях с Россией.