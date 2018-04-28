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18:29 (мск), источник: Newsroom24.ru

Глеб Никитин поручил проконтролировать сроки сдачи двух домов в Вадском районе

Жители поселка Анненковский карьер и села Умай переедут из аварийных домов в новые квартиры уже в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 28 апреля провел личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, к главе региона обратились две жительницы Вадского района из поселка Анненковский карьер и села Умай, которые рассказали, что дом № 10 по ул. Центральная в поселке Анненковский карьер и дом № 2 по ул. Микрорайон в селе Умай были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 году.

По информации министерства строительства Нижегородской области, в 2018 году из областного бюджета будут выделены средства на переселение жителей из аварийных домов. Финансироваться расселение домов будет за счет средств областного бюджета (99%) и бюджета Вадского района (1%). Общий объем финансирования превысит 73 млн рублей.

Вопрос о переезде граждан в благоустроенные жилые помещения будет решен во втором квартале 2018 года (из дома в селе Умай) и до конца четвертого квартала 2018 года (из дома в поселке Анненковский карьер).

Глеб Никитин поручил министерству строительства Нижегородской области проконтролировать сроки сдачи дома. «Особое внимание уделите качеству выполненных работ. Нужно переселять жителей в дома высокой степени готовности», — отметил глава региона.

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