Москва ввела запрет на въезд враждебно настроенным гражданам Литвы

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского “закона Магнитского” были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.