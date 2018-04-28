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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Москва ввела запрет на въезд враждебно настроенным гражданам Литвы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Москва в ответ на действия Литвы ввела запрет на въезд в РФ враждебно настроенным гражданам страны из числа политиков, депутатов и политологов, сообщает в субботу МИД РФ.

Источник: РИА Новости

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского “закона Магнитского” были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый «список Магнитского», в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей.

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