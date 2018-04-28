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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Воронежской области Александр Гусев заработал за год около 5 миллионов рублей

Александр Гусев отчитался о доходах за 2017 год: так, за 12 месяцев глава нашего региона заработал свыше 4,86 миллиона рублей. Доход супруги Валентины Гусевой значительно скромнее — более 926 тысяч рублей. Все имущество супругов находится в России.

Источник: voronezh-city.ru

Так, Александру Гусеву принадлежит 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м., квартира на 114,2 кв. м., нежилое помещение площадью 81,4 кв. м., 1/6 доли земельного участка (694 кв. м.), часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м.), автомобиль Лексус LX 570, а также три прицепа и квадроцикл.

В пользовании у Александра Гусева находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м., баня (180 кв. м.) и два земельных участка по 1500 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, Валентина Гусева владеет двумя земельными участками площадью по 1500 кв. м., жилым домом площадью 165,2 кв.м., баней площадью 180 кв. м., 1/3 квартиры площадью 76,1 кв.м. и автомобилем БМВ Х3. Также, а пользовании у супруги врио губернатора находятся квартира площадью 114,2 кв.м. и нежилое помещение площадью 81,4 кв.м.

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