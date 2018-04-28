Глава Воронежской области Александр Гусев заработал за год около 5 миллионов рублей

Источник: voronezh-city.ru

Так, Александру Гусеву принадлежит 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м., квартира на 114,2 кв. м., нежилое помещение площадью 81,4 кв. м., 1/6 доли земельного участка (694 кв. м.), часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м.), автомобиль Лексус LX 570, а также три прицепа и квадроцикл.

В пользовании у Александра Гусева находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м., баня (180 кв. м.) и два земельных участка по 1500 кв. м.