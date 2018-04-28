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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснена высокая зарплата депутатов

Высокие зарплаты депутатов «обусловлены природой их деятельности». К такому заключению пришло правительство России, мотивируя отказ от законопроекта о приравнивании заработной платы сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, в правительстве сослались на позицию Конституционного суда, согласно которой ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».

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Как указали в кабмине, «депутаты и сенаторы обязаны полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе».

Законопроект о приравнивании депутатской зарплаты к средней по России внесла в Госдуму «Справедливая Россия».

Авторы документа указали, что сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц. В 2016 году вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев предложил доплачивать депутатам за дополнительные рабочие часы, проведенные на пленарных заседаниях.

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