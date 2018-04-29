Виталий Мутко: «Качество газона на “Самара Арене” просто великолепное»

Источник: РИА "Новости"

«Я здесь был, когда мы закладывали камень в основание, — напомнил вице-премьер. — Здесь был и президент страны. И, конечно, тогда проект казался очень вызывающим, потому что на месте стадиона была огромная территория, где стояли радиовышки. Сегодня я очень рад, доволен и горд, что мы этот проект завершили. Нас, конечно, погода подвела — где-то две-три недели не было тепла. Предстоит еще огромная работа по благоустройству».

Он отметил, что в Самаре любят футбол, есть болельщицкие традиции.

«Всех поздравляю. В российском футболе появилась еще одна арена. Абсолютно уверен, что мы доделаем все, что необходимо. Выслушаем болельщиков, которые сегодня были здесь, доведем все до конца. У нас еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион, все до 14 июня приведем в абсолютный порядок. Еще раз поздравляю, хочу поблагодарить и губернатора, и правительство за то, что мы здесь были одной командой, и выполнили все те задачи, которые перед собой ставили», — прокомментировал Мутко.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил вице-премьера. «Благодарен Виталию Мутко за внимание к нашему региону и стадиону, за сопровождение буквально каждого шага. Я чувствовал поддержку с первого дня работы в Самарской области. Сейчас эмоции переполняют, и хотя на табло не очень приятный для нас счет (на тот момент “Крылья Советов” проигрывали “Факелу” со счетом 0:1. — Прим. Волга Ньюс), я надеюсь, что самарская команда это исправит. Мы рады, что казавшаяся несбыточной мечта принять игры чемпионата мира по футболу на наших глазах становится реальностью. Впереди еще много работы, уверен, что мы ее сделаем», — рассказал глава региона.

Зампреправительства РФ отметил уникальность самарского стадиона. «Если вы посмотрите сверху, это космическая тарелка, которая спускается сюда и накрывает футбольное поле. Это самый, наверное, особенный стадион после Лужников. И наверное, по объему, по количеству металла, по технологическим новинкам это будет второй стадион в стране. Качество газона просто великолепное», — оценил Виталий Мутко.