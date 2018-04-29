Виталий Мутко: «Качество газона на “Самара Арене” просто великолепное»
В перерыве тестового матча на «Самара Арене» 28 апреля заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и глава региона Дмитрий Азаров ответили на вопросы журналистов.
В перерыве тестового матча на «Самара Арене» 28 апреля заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и глава региона Дмитрий Азаров ответили на вопросы журналистов.
«Я здесь был, когда мы закладывали камень в основание, — напомнил
Он отметил, что в Самаре любят футбол, есть болельщицкие традиции.
«Всех поздравляю. В российском футболе появилась еще одна арена. Абсолютно уверен, что мы доделаем все, что необходимо. Выслушаем болельщиков, которые сегодня были здесь, доведем все до конца. У нас еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион, все до 14 июня приведем в абсолютный порядок. Еще раз поздравляю, хочу поблагодарить и губернатора, и правительство за то, что мы здесь были одной командой, и выполнили все те задачи, которые перед собой ставили», — прокомментировал Мутко.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил
Зампреправительства РФ отметил уникальность самарского стадиона. «Если вы посмотрите сверху, это космическая тарелка, которая спускается сюда и накрывает футбольное поле. Это самый, наверное, особенный стадион после Лужников. И наверное, по объему, по количеству металла, по технологическим новинкам это будет второй стадион в стране. Качество газона просто великолепное», — оценил Виталий Мутко.
Он также поделился впечатлением от тренировочной базы для сборной Швейцарии по футболу в Тольятти. «Я, честно скажу, никак не мог найти причину, почему швейцарцы выбрали именно Тольятти. А когда побывал в месте, где они будут жить, я понял: это такая красота и комфорт, Волга, Жигулевское водохранилище, горы. Что касается самого города и тренировочной площадки, там еще очень много работы. Но абсолютно уверен, что мы с ними справимся. Более того, мы сегодня договорились с губернатором, что сделаем там беговые дорожки и, может быть, заменим табло», — отметил Виталий Мутко.