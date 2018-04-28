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20:31 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко рассказал, как без шальных денег сделать Беларусь цветущим краем

В ходе совещания в Житковичах президент предметно рассказал, как понизить инфляцию, побороть пьянство и не потерять страну. Отдельно белорусский лидер рассказал и о причинах случившегося в Армении. Все подробности — в итоговом обзоре Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Беларусь можно превратить в цветущий сад, убежден президент Александр Лукашенко, это могут сделать сами граждане. Правда, для этого придется соблюдать строгую дисциплину.

Цветущий край

По словам президента, сейчас для страны важно не потерять то, что уже имеется, а для этого нужно держать на своих плечах голову.

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«Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем», — выразил уверенность Лукашенко.

Глава государства также сообщил, почему приехал именно в Житковичский район: он был выбран для совещания по простой причине — регион удален от центра страны и ему не уделяется должного внимания.

«Я считаю, что здесь живущие люди больше заслужили от государства. Но это не значит, что не будет жесткого спроса за результаты труда», — сказал президент.

Бешеных шальных денег нет

Глава государства уверен, что сейчас всем нужно прекратить ныть, что что-то в стране не получается сделать. Если не будет дисциплины, ничего не получится, высказал мнение президент.

«Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут», — предостерег Лукашенко.

Он также напомнил, как в начале девяностых годов прошлого века в регионе хотели даже создать Полесскую республику, но полешуки оказались неглупыми людьми.

По словам Лукашенко, чрезвычайно важно в настоящее время грамотно подбирать кадры и поддерживать высокую исполнительскую дисциплину. «Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает», — считает он.

С пьяницами делайте что хотите

В стране и на предприятиях требования к дисциплине будут только ужесточаться — для этого глава государства призвал начать закручивать гайки от председателей райисполкомов до руководителей на местах.

«Нет дисциплины — нечего работать. Дисциплина и технология!» — так высказался президент о проблеме пьянства. Он также поручил усиливать дисциплину не только в Гомельской области, но и по всей стране.

«По пьяницам делайте что хотите, но милиция и прокурор должны навести порядок. Нет другого пути», — посоветовал способ решения проблемы белорусский лидер.

Не нужна инфляция как в Америке

По прогнозу президента, в стране инфляция в этом году будет находиться в пределах 5−6%. В 2018 году она должна снизиться приблизительно на 1%, а вообще необходимо выйти на уровень в 3−4%.

«Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата», — пояснил глава государства свой подход.

При этом призвал не допускать монополизма в торговой сфере, потому что в должны быть понятные правила и равные условия для всех.

В Армении «полыхнула вся страна»

Лукашенко также напомнил о событиях, произошедших недавно в Армении, когда «полыхнула вся страна». «Я с президентом разговаривал. Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали», — признался Лукашенко.

По его мнению, в числе причин, приведших к подобному сценарию в Армении, были в том числе серьезные проблемы в экономике и коррупция. Именно поэтому глава государства сейчас напоминает губернаторам, чтобы они не прозевали ситуацию, которую впоследствии нельзя будет исправить.

Задача для губернаторов

Беларуси не дадут спокойно жить и возможны любые вмешательства извне во внутренние дела. «Я вам сказал в послании — нам еще подкинут этих проблем, посмотрите. Но я за вас меньше беспокоюсь. У нас там, в Минске, дай бог удержать ситуацию», — обозначил вопрос глава государства.

По словам Лукашенко, центральные люди в Беларуси сейчас — губернаторы и мэр столицы, за ними — председатели райисполкомов, которые должны дать людям на местах почувствовать заботу власти.

«Другого не дано, чтобы не потерять страну. И работать надо так, чтобы в нас потом палками не бросали. Поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует», — особо подчеркнул президент.

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