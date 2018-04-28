В Узбекистане уголовные дела переведут в электронный формат

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан уже в этом году намерен реализовать пилотный проект по внедрению процедуры производства уголовных дел в электронном формате, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом постановления президента, подготовленным Министерством юстиции.

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Сегодня в стране ведутся тысячи уголовных дел — это миллионы листов бумаги, а значит, и потенциально возможные ошибки. Кроме того, дела и их отдельные части могут теряться. Для того, чтобы исключить эти ошибки и различные махинации, эксперты предлагают до 1 декабря 2018 года ввести в действие пилотный проект «Электронное уголовное дело» в Яккасарайском и Мирабадском районах Ташкента.

В его рамках планируется внедрить защищенную систему, позволяющую вести в электронной форме производство по уголовным делам и проводить обмен информацией между органами дознания, прокуратуры, исполнения наказания и судами, а также другими организациями при проведении процессуальных действий.

Кроме того, новая система должна обеспечить возможность информационного взаимодействия физических и юридических лиц с органами дознания, прокуратуры судами и через Интернет с учетом внедрения единого идентификатора документа.

Среди других новшеств — создание единых электронных форм уголовно-процессуальных документов при производстве дознания, упрощение порядка производства процессуальных действий, в том числе путем получения санкций в электронном виде, а также исключение излишних звеньев в ходе электронного производства.

Главное, что в ходе реализации инициативы будет одновременно использоваться и бумажная и электронная форма документов.

Итоги внедрения пилотного проекта планируется подвести до 1 октября 2019 года и по их результатам внести предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части электронного производства по уголовным делам.