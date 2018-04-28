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22:03 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России заявил о нежелании становиться стороной корейского мирного договора

Россия не стремится стать стороной мирного договора между Пхеньяном и Сеулом, поскольку СССР не участвовал ни в самой Корейской войне, ни в переговорах по заключению соглашения о перемирии. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Источник: AP 2018

«У России нет ни оснований, ни мотивов стремиться стать стороной такого договора. Это дело непосредственных участников Корейской войны. Видим свою роль не в погружении в коллизии прошлого, а в энергичной и терпеливой работе на будущее — совместных усилиях по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии в целом, учитывающего интересы всех вовлеченных сторон», — заявил он.

При этом дипломат отметил, что Москва «настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова».

Ранее 28 апреля КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны между странами в текущем году. Корейская война длилась с 1950 по 1953 годы, однако мирный договор не подписан до сих пор.

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

МИД России приветствовал эту встречу и заявил о готовности «способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях».

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