Московские власти запретили акцию Навального 5 мая

Источник: AP 2018

«В связи с неприятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, сообщаю, что организатор… не вправе проводить публичные мероприятия», — говорится в письме департамента.

Навальный заявил, что акция, несмотря на ответ мэрии, будет проводиться на Тверской улице.

Ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице.

Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы. По его словам, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение — участие в несанкционированном массовом мероприятии».