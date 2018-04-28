Московские власти запретили акцию Навального 5 мая
Московский департамент региональной безопасности запретил Алексею Навальному проводить митинг 5 мая. Об этом политик сообщил в Twitter.
Московский департамент региональной безопасности запретил Алексею Навальному проводить митинг 5 мая. Об этом политик сообщил в Twitter.
«В связи с неприятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, сообщаю, что организатор… не вправе проводить публичные мероприятия», — говорится в письме департамента.
Ранее мэрия Москвы согласовала проведение митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что не согласен с предоставленной площадкой и призывал горожан собраться на Тверской улице.
Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы. По его словам, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение — участие в несанкционированном массовом мероприятии».
В 2017 г. Навальный провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах, 26 марта и 12 июня. Две последующие акции — 7 октября и 28 января — собрали в разы меньше людей. В Москве предыдущие акции Навального не были согласованы.
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