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«Вопреки заявлению о том, что Сирия и Россия “продолжают создавать препятствия” для развертывания в Думе миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия (МУФС), именно Россия и Сирия совместно обратились к техсекретариату с призывом незамедлительно направить группу экспертов для расследования произошедшего. Несмотря на заявление от 10 апреля с указанием на планируемое прибытие команды МУФС в Дамаск утром 14 апреля, западная тройка агрессоров вероломно нанесла ракетный удар по САР — всего за несколько часов до ожидаемого приезда инспекторов ОЗХО», — отмечают дипломаты.

«В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», — заявили российском в постпредстве.

26 апреля представитель Сирии Гасан Абейд на брифинге в ОЗХО заявил, что у боевиков в городе Дума были обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании, в частности, из лаборатории Портон-Даун. Позднее российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что его американский коллега «костьми ложился», чтобы отговорить своих союзников от участия в брифинге.