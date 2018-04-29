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01:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний.

Источник: Reuters

В интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1» Медведев заявил, что эти санкции имеют «жестко направленный» против интересов России подтекст.

«Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности», — заявил Медведев в эфире.

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Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для тех компаний, которые будут исполнять санкции Запада. Это предложение было выдвинуто по итогам встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

США и Евросоюз начали вводить санкции в отношении России в 2014 году после аннексии Крыма.

Они предусматривали арест активов и ограничение на получение виз для физических лиц, вошедших в санкционные списки, ограничивали поставки в Россию технологий и оборудования для нефтяного и военно-промышленного секторов.

Санкции впоследствии неоднократно расширялись, вплоть до 6 апреля 2018 года, когда в США был принят очередной пакет санкций, ударивший по российским частным компаниям, в том числе «Русалу» и другим активам бизнесмена Олега Дерипаски, что привело к обвалу рынков и курса рубля.

Москва в ответ подготовила законопроект, позволяющий вводить запрет или ограничения против различных товаров, услуг, инвестиций и граждан, поддерживающих санкции.

«Считаю, что, на мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента США. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично», — заявил Медведев.

«Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть», — отметил премьер-министр.

Ранее стало известно, что российское правительство собирается помогать попавшим под санкции компаниям — после того, как Дмитрий Медведев провел 17 апреля встречу с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением ответственности за исполнение санкций не будет.

«Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем», — объясняет Директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова сравнивает это с законопроектом об иностранных агентах, под которых попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность. «Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил», — предупреждает она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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