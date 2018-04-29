Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

В интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия-1» Медведев заявил, что эти санкции имеют «жестко направленный» против интересов России подтекст.
«Они, по сути, направлены на разрушение нашего
Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для тех компаний, которые будут исполнять санкции Запада. Это предложение было выдвинуто по итогам встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.
США и Евросоюз начали вводить санкции в отношении России в 2014 году после аннексии Крыма.
Они предусматривали арест активов и ограничение на получение виз для физических лиц, вошедших в санкционные списки, ограничивали поставки в Россию технологий и оборудования для нефтяного и
Санкции впоследствии неоднократно расширялись, вплоть до 6 апреля 2018 года, когда в США был принят очередной пакет санкций, ударивший по российским частным компаниям, в том числе «Русалу» и другим активам бизнесмена Олега Дерипаски, что привело к обвалу рынков и курса рубля.
Москва в ответ подготовила законопроект, позволяющий вводить запрет или ограничения против различных товаров, услуг, инвестиций и граждан, поддерживающих санкции.
«Считаю, что, на мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента США. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично», — заявил Медведев.
«Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им
Ранее стало известно, что российское правительство собирается помогать попавшим под санкции компаниям — после того, как Дмитрий Медведев провел 17 апреля встречу с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Если есть представительство
Профессор РЭШ Наталья Волочкова сравнивает это с законопроектом об иностранных агентах, под которых попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность. «Это может затронуть любую компанию, про которую