Официальный Тбилиси заявил об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России

«В условиях, когда Грузию посещает в год до 1,5 млн туристов из РФ, не зафиксирован ни один инцидент по этническому признаку», — говорится в заявлении.
Как подчеркивается в документе, «в ходе встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко в марте текущего года [премьер-министр Грузии Георгий] Квирикашвили коснулся темы грузино-российских отношений и отметил, что между народами двух стран нет какой-либо конфронтации».
Как уточняет пресс-служба, премьер страны в то же время подчеркнул, «что нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны, а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает каких-либо шагов».
2 сентября 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Тогда же МИД республики сообщил, что «сохранит консульские отношения с РФ». С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ функционирует секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический и технический персонал.