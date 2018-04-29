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02:28 (мск), источник: ТАСС

Официальный Тбилиси заявил об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России

ТБИЛИСИ, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Грузии, комментируя тему отношений с РФ, отметило отсутствие конфронтации между народами двух стран. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства, распространенном в субботу Общественным телевидением страны.

Источник: Reuters

«В условиях, когда Грузию посещает в год до 1,5 млн туристов из РФ, не зафиксирован ни один инцидент по этническому признаку», — говорится в заявлении.

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Как подчеркивается в документе, «в ходе встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко в марте текущего года [премьер-министр Грузии Георгий] Квирикашвили коснулся темы грузино-российских отношений и отметил, что между народами двух стран нет какой-либо конфронтации».

Как уточняет пресс-служба, премьер страны в то же время подчеркнул, «что нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны, а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает каких-либо шагов».

2 сентября 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Тогда же МИД республики сообщил, что «сохранит консульские отношения с РФ». С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ функционирует секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический и технический персонал.

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