Официальный Тбилиси заявил об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России

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«В условиях, когда Грузию посещает в год до 1,5 млн туристов из РФ, не зафиксирован ни один инцидент по этническому признаку», — говорится в заявлении.

Как подчеркивается в документе, «в ходе встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко в марте текущего года [премьер-министр Грузии Георгий] Квирикашвили коснулся темы грузино-российских отношений и отметил, что между народами двух стран нет какой-либо конфронтации».

Как уточняет пресс-служба, премьер страны в то же время подчеркнул, «что нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны, а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает каких-либо шагов».