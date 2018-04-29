Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через
По его словам, в настоящее время в Северной Корее «происходит много хороших вещей». «Мы не играем в игры», — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.
Трамп отметил, что еще
Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через «три-четыре недели».
В пятницу Ким Чен Ын встретился в демилитаризованной зоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, став первым северокорейским руководителем, который перешел через
По итогам саммита принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
После межкорейского саммита планируется встреча Ким Чен Ына с Трампом. Ранее президент США заявил, что рассматриваются