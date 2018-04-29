Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР

Источник: AP 2018

По его словам, в настоящее время в Северной Корее «происходит много хороших вещей». «Мы не играем в игры», — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.

Трамп отметил, что еще три-четыре месяца назад его критики говорили, что действия США по отношению к Северной Корее могут привести к ядерной войне. «Нет, с помощью силы мы избежим ее», — добавил он.

Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через «три-четыре недели».

В пятницу Ким Чен Ын встретился в демилитаризованной зоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, став первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам саммита принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита планируется встреча Ким Чен Ына с Трампом. Ранее президент США заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.