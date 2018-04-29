Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
03:41 (мск), источник: ТАСС

Times: боты из России через Twitter помогали лидеру британской оппозиции Корбину

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Газета The Sunday Times выступила в воскресенье с утверждением, что «российские боты» активно пытались повлиять через Twitter на результаты состоявшихся в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

Источник: Reuters

К такому заключению британское издание пришло на основании расследования, проведенного совместно с университетом Суонси в Уэльсе.

Как говорится в статье, всего в рамках исследования удалось обнаружить 6,5 тыс. связанных с Россией аккаунтов в Twitter, в которых за несколько недель до выборов велась агитация за Корбина.

Как пишет издание, многие из аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле управлялись ботами. 9 из 10 сообщений, распространенных через эти аккаунты были в поддержку лидера оппозиции, в таком же соотношении содержались выпады в отношении правящей в Великобритании Консервативной партии.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы.

Однако Дамиан Коллинз, являющийся председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал соцсети предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году.

Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор соцсети Майк Шрепфер назвал эти расходы России «практически нулевыми».

Россия на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Досрочные выборы прошли в Великобритании 8 июня 2017 года и по их результатам Консервативная партия лишилась большинства в Палате общин парламента, а популярность Корбина возросла. Поражение тори эксперты объясняли рядом грубых ошибок, допущенных командой премьер-министра Трезы Мэй во время избирательной кампании.

Путин: Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах
Во время загрузки произошла ошибка.
10 марта© Ньюстюб
 Рошаль рассказал, почему развелся с женой после тридцати лет брака
Ядерный взрыв на Урале - почему жителям города не говорили правду
Россия рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Закрыт самый крупный в мире сайт для порномести
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
МИД РФ заявил о нежелании входить в корейский мирный договор
Умер один из основателей фестиваля Burning Man
Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» примет ЦСКА в матче чемпионата России по футболу Для хозяев это будет едва ли не последний шанс пробиться в зону еврокубков
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь