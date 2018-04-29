Times: боты из России через Twitter помогали лидеру британской оппозиции Корбину

Источник: Reuters

К такому заключению британское издание пришло на основании расследования, проведенного совместно с университетом Суонси в Уэльсе.

Как говорится в статье, всего в рамках исследования удалось обнаружить 6,5 тыс. связанных с Россией аккаунтов в Twitter, в которых за несколько недель до выборов велась агитация за Корбина.

Как пишет издание, многие из аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле управлялись ботами. 9 из 10 сообщений, распространенных через эти аккаунты были в поддержку лидера оппозиции, в таком же соотношении содержались выпады в отношении правящей в Великобритании Консервативной партии.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы.

Однако Дамиан Коллинз, являющийся председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал соцсети предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году.

Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор соцсети Майк Шрепфер назвал эти расходы России «практически нулевыми».