Министр финансов Казахстана встретился со своим коллегой в Пекине

Источник: Kazinform

Во время переговоров с министром финансов КНР Лю Кунем были обсуждены текущее экономическое положение стран, взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол», деятельность финансовых рынков и их услуг, в том числе Международного финансового центра «Астана».

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Б. Султанов отметил, что в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол» проводится активное инвестиционное сотрудничество, привлекаются займы для реализации крупных проектов.

Стороны договорились в ближайшее время заключить межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.