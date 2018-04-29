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07:59 (мск), источник: Kazinform

Министр финансов Казахстана встретился со своим коллегой в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ — 27—28 апреля по приглашению китайской стороны министр финансов РК Бахыт Султанов посетил Пекин с рабочим визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Источник: Kazinform

Во время переговоров с министром финансов КНР Лю Кунем были обсуждены текущее экономическое положение стран, взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол», деятельность финансовых рынков и их услуг, в том числе Международного финансового центра «Астана».

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Б. Султанов отметил, что в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол» проводится активное инвестиционное сотрудничество, привлекаются займы для реализации крупных проектов.

Стороны договорились в ближайшее время заключить межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В рамках визита в Пекин Б. Султанов также провел переговоры с председателем Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Лю Шиюем, руководителем Главного таможенного управления Ни Йефэном, вице-президентом «Эксим банка» КНР Сунь Пинем.

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