Министр финансов Казахстана встретился со своим коллегой в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ —
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ —
Во время переговоров с министром финансов КНР Лю Кунем были обсуждены текущее экономическое положение стран, взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол», деятельность финансовых рынков и их услуг, в том числе Международного финансового центра «Астана».
Б. Султанов отметил, что в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол» проводится активное инвестиционное сотрудничество, привлекаются займы для реализации крупных проектов.
Стороны договорились в ближайшее время заключить межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
В рамках визита в Пекин Б. Султанов также провел переговоры с председателем Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Лю Шиюем, руководителем Главного таможенного управления Ни Йефэном,