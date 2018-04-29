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09:06 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы сделал важное заявление по поводу выборов

Молдавский лидер рассказал о том, сколько избирательных участков должно быть открыто к ближайшим выборам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон высказался по поводу увеличения на территории России числа участков для голосования на выборах в парламент республики.

Соответствующее заявление Додон сделал в ходе встречи с руководителями молдавской диаспоры из всех регионов РФ в рамках своего визита в Санкт-Петербург.

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«Говорили о необходимости открытия большего количества участков для голосования на территории Российской Федерации. Исходя из количества граждан Республики Молдова в России, а также количества бюллетеней, нужно открыть как минимум 150 избирательных участков», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, он также рассказал о выдвинутой им прошлом году инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает депутатские места для диаспоры.

«Во время встречи затронули многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются как наши соотечественники, так и руководители диаспоры. Отметил важность регистрации общественных организаций для более активного взаимодействия учреждений и ведомств Республики Молдова с диаспорой», — добавил Додон.

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут пройти в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года. Аналитики считают, что новый состав высшего законодательного органа XXI созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019-ого. Согласно Кодексу о выборах, парламентские выборы в Молдове проходят раз в четыре года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Информация об одномандатных округах будет опубликована в «Официальном мониторе» до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

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