ФНС упростила порядок госрегистрации юрлиц и ИП

Теперь МФЦ не будет тратить время на подготовку и отправку в ведомство бумажных документов и на получение ответа. Обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ за такое же время, что и при обращении в налоговый орган — три рабочих дня при первичной регистрации.
С этой же даты при непосредственном обращении в налоговый орган ответ можно будет получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас, что сэкономит налогоплательщику время.
Вторая волна упрощения взаимодействия налоговых органов и граждан при регистрации юрлиц ожидается 1 октября 2018 года. С этой даты будет отменена госпошлина в случае повторной подачи документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении. Кроме того, на сайте ФНС появится опция, позволяющая отслеживать действия юрлиц или предпринимателей по изменению регистрационных данных и получать эту информацию на электронную почту. Сейчас для того, чтобы отследить предстоящие изменения в ЕГРЮЛ, необходимо каждый раз вводить реквизиты интересующих компаний или ИП.