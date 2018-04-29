ФНС упростила порядок госрегистрации юрлиц и ИП

Источник: Агентство «Москва»

Теперь МФЦ не будет тратить время на подготовку и отправку в ведомство бумажных документов и на получение ответа. Обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ за такое же время, что и при обращении в налоговый орган — три рабочих дня при первичной регистрации.

С этой же даты при непосредственном обращении в налоговый орган ответ можно будет получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас, что сэкономит налогоплательщику время.