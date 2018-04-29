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09:57 (мск), источник: Интерфакс

ФНС упростила порядок госрегистрации юрлиц и ИП

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Федеральная налоговая служба и МФЦ с 29 апреля переходят на электронное взаимодействие при госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Эта мера, предусмотренная утвержденными в октябре 2017 года изменениями в закон «О госрегистрации юрлиц и ИП», должна ускорить процесс предоставления этой госуслуги в многофункциональных центрах.

Источник: Агентство «Москва»

Теперь МФЦ не будет тратить время на подготовку и отправку в ведомство бумажных документов и на получение ответа. Обратившись в МФЦ с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ за такое же время, что и при обращении в налоговый орган — три рабочих дня при первичной регистрации.

С этой же даты при непосредственном обращении в налоговый орган ответ можно будет получить по электронной почте, а не на бумаге, как сейчас, что сэкономит налогоплательщику время.

Вторая волна упрощения взаимодействия налоговых органов и граждан при регистрации юрлиц ожидается 1 октября 2018 года. С этой даты будет отменена госпошлина в случае повторной подачи документов на госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок в оформлении. Кроме того, на сайте ФНС появится опция, позволяющая отслеживать действия юрлиц или предпринимателей по изменению регистрационных данных и получать эту информацию на электронную почту. Сейчас для того, чтобы отследить предстоящие изменения в ЕГРЮЛ, необходимо каждый раз вводить реквизиты интересующих компаний или ИП.

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