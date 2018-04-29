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15:38 (мск), источник: Интерфакс

Президент Армении объяснил протесты в стране накопившимися за годы проблемами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU — Внутриполитические события в Армении показали, что в стране есть гражданское общество, смелые и гордые граждане, заявил президент страны Армен Саркисян.

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«Армения показала, что имеет гражданское общество, смелых и гордых граждан, которые не бояться высказывать собственного мнения. Вне зависимости от процессов, вне зависимости от того, это революция или нет, главное, что в стране есть граждане с правом голоса», — сказал он в интервью BBC News в воскресенье.

По его словам, массовые акции протеста в Армении стали «результатом накопившихся в течение долгих лет проблем».

Эти проблемы имели адресата, но не были решены, будь то коррупция, социальная несправедливость, отсутствие видения о будущем у молодежи, несмотря на их талант. Есть еще другие факторы, к примеру, недостаток диалога между правительством и гражданами.
Армен Саркисян
Президент Армении

Саркисян также выразил слова поддержки бывшему президенту и экс-премьеру Армении Сержу Саргсяну. «В других странах и временах президенты борются за свою политическую карьеру до конца, но Саргсян проявил смелость, ушел в отставку, показав, что эта страна может идти по демократическому и свободному пути», — заявил он.

Фоторепортаж
В Ереване продолжается акция протеста

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое намечено на 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата — Пашиняна.

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Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства.

Для избрания премьер-министра в парламенте необходимы 53 голоса.

Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов — 58 депутатов. Оппозиционная фракция «Царукян» имеет 31 голос, фракция «Елк» — девять, фракция «Дашнакцутюн» — семь голосов. Все они заявили о поддержке кандидатуры Пашиняна.

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