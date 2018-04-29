Владимир Пучков провел совещание, на котором обсудили оперативную обстановку в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Владимир Пучков провел в Иркутске оперативное совещание. Главными вопросами стали готовность спасателей региона к возможным ЧП — приближается сезон паводков и пожаров. На встрече присутствовали первые лица региона и ГУ МЧС Приангарья.

Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов рассказал, как организована подготовка к возможным происшествиям.

— Всего в Иркутской области 466 городов и поселков, которым грозят лесные пожары, — отметил он. — А также 54 детских оздоровительных лагеря. Их охраняют 34 пожарно-спасательных гарнизона, профессиональные аварийно-спасательные формирования и добровольцы.

Владимир Пучков в свою очередь отметил, что нужно четко мониторить обстановку с лесными пожарами.