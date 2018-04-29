Помпео рассказал о целях встречи с Ким Чен Ыном

У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение.

«Мы знаем историю. Наши глаза широко открыты, мы будем вести переговоры совсем другим образом, чем это было до этого. Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями. До этих пор мы будем сохранять кампанию по оказанию давления», — добавил он.