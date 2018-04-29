В Мособлдуме рассказали, кого коснутся новые правила поведения в аэропортах

Источник: РИА Новости

Речь идет о принятых ранее на этой неделе поправках, в соответствии с которыми граждан будут штрафовать за нарушение правил поведения. Пассажирам запрещено не только засорять территорию и слушать музыку без наушников, но и лежать на креслах, лавках, сидениях. Кроме того, штрафовать будут за сидение на полу и размещение багажа на сидениях.

По словам Жигарева, обычных пассажиров, которые не являются «жителями аэропорта», это не коснется.

«Здесь вопрос к тем людям, которые там пребывают постоянно: это таксисты и бездомные люди. Конечно же, когда обычный пассажир приходит в аэропорт и некуда сесть, и он сел на пол, его никто за это не оштрафует. Это абсолютный абсурд», — заявил он.

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Он также отметил, что штрафы выписывают «не машины и не роботы», и все прекрасно понимают, что есть ситуации, при которых человек может сесть на пол, поставить сумку на сидение или лечь.

«Мы же не говорим, что ты сел на ступеньку, и всё — тут же заплати штраф 100 рублей. Это глупости», — добавил он.

Жигарев заверил также, что гостям Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, не о чем волноваться, поскольку они не будут ходить в грязной одежде с неприглядным видом и «валяться на полу две недели».