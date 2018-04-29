Захарова заявила, что Москве есть что рассказать по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что «британские журналисты замолчали в один день» и новая информация по делу в последнее время не появляется.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что «британские журналисты замолчали в один день» и новая информация по делу в последнее время не появляется.
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство намерено не оставлять без внимания расследование дела об отравлении в Великобритании
«Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших. <…> Нет этого дела в информационном пространстве. Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть, о чем рассказать», — сказала Захарова.
4 марта 66-летний
Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы — Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время, как его дочь была выписана и восстанавливается в неназванном месте.