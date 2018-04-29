Тысячи брестчан вышли на митинг против аккумуляторного завода
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Митинг против аккумуляторного завода «Брестчанки против свинца» прошел в Бресте, сообщает корреспондент Sputnik.
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Митинг против аккумуляторного завода «Брестчанки против свинца» прошел в Бресте, сообщает корреспондент Sputnik.
Первое разрешенное властями мероприятие началось в 12:00 в парке
Также среди жители Бреста во время митинга проходил сбор подписей за несогласие с действиями руководителей областной, районной и городской вертикалей.
Напомним, в феврале 2018 года в Администрацию президента было передано около 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода под Брестом.
В конце марта суд отклонил иск к возводящей завод компании ООО «АйПауэр». Однако противники строительства завода обжаловали данное решение суда.
Компания «АйПауэр» начала строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест» в конце 2017 года.