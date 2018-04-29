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18:03 (мск), источник: Sputnik.by

Тысячи брестчан вышли на митинг против аккумуляторного завода

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Митинг против аккумуляторного завода «Брестчанки против свинца» прошел в Бресте, сообщает корреспондент Sputnik.

Первое разрешенное властями мероприятие началось в 12:00 в парке воинов-интернационалистов. Неравнодушные жители города пришли с плакатами и желтыми шарами с надписью «Жить».

Также среди жители Бреста во время митинга проходил сбор подписей за несогласие с действиями руководителей областной, районной и городской вертикалей.

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Напомним, в феврале 2018 года в Администрацию президента было передано около 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

В конце марта суд отклонил иск к возводящей завод компании ООО «АйПауэр». Однако противники строительства завода обжаловали данное решение суда.

Компания «АйПауэр» начала строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест» в конце 2017 года.

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