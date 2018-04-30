Воронин рассказал, примут ли участие коммунисты в выборах в парламент

Источник: Sputnik.md

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

«У нас есть другие варианты? Понятное дело, что будем участвовать», — сказал Воронин, который не раз критиковал переход к смешанной системе выборов.

Он еще раз отметил, что представители действующей власти хотели всеми силами удержаться, поэтому избирательная система и была изменена. И это, как добавил политик, несмотря на то, что европейские и международные структуры говорили, что подобный шаг не надо было не надо делать.

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«Да, мы будет участвовать в этих выборах. Посмотрим, что произойдет до этого, так как есть еще время, а также на то, как себя будут вести эти европейские и международные структуры», — сказал Воронин.

Лидер молдавских коммунистов отметил, что в руководимой им партии достаточно честных людей, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

На вопрос о том, будет ли он баллотироваться кандидатом от какого-либо одномандатного округа, Воронин сказал, что пока ни он, ни члены его команды над этим не думали.