Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон в недоумении: противник сломал боевые самолёты - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Принцесса Швеции Мадлен опубликовала первые официальные портреты 2-месячной дочки
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В РФ ответили журналисту США, назвавшему РФ «страной 2-го сорта»
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Атомная подлодка пробивает арктический лед — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Украина не пропустит суда РФ в запретные воды: ответ Москвы
Мир упал под Емельяненко: победа РФ над США - СМИ
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Time 100
07:11 (мск), источник: Sputnik.md

Воронин рассказал, примут ли участие коммунисты в выборах в парламент

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин в интервью Sputnik рассказал, что руководимое им политформирование примет участие в парламентских выборах, которые должны состояться в конце этого года.

Источник: Sputnik.md

Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения действия полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут быть организованы в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

«У нас есть другие варианты? Понятное дело, что будем участвовать», — сказал Воронин, который не раз критиковал переход к смешанной системе выборов.

Он еще раз отметил, что представители действующей власти хотели всеми силами удержаться, поэтому избирательная система и была изменена. И это, как добавил политик, несмотря на то, что европейские и международные структуры говорили, что подобный шаг не надо было не надо делать.

Читайте также
Президент Молдовы сделал важное заявление по поводу выборов

«Да, мы будет участвовать в этих выборах. Посмотрим, что произойдет до этого, так как есть еще время, а также на то, как себя будут вести эти европейские и международные структуры», — сказал Воронин.

Лидер молдавских коммунистов отметил, что в руководимой им партии достаточно честных людей, которые будут выдвигаться по одномандатным округам.

На вопрос о том, будет ли он баллотироваться кандидатом от какого-либо одномандатного округа, Воронин сказал, что пока ни он, ни члены его команды над этим не думали.

Информация об одномандатных округах будет опубликована в «Официальном мониторе» до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Все новости региона
 Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры
Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Трамп поборолся с зонтом и проиграл
Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь