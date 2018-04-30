Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат и переходит под полный контроль ВСУ

Источник: Reuters

ООС предусмотрена так называемым законом о реинтеграции Донбасса и призвана заменить Антитеррористическую операцию (АТО), которая была введена украинскими властями в апреле 2014 года.

Президент о новом формате

Президент Украины Петр Порошенко о замене АТО в Донбассе на Операцию Объединенных сил объявил 16 марта, напомнив, что это предусмотрено законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса), который был подписан в конце 2017 года.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для «освобождения территорий на востоке страны».

Для этого создается Объединенный оперативный штаб ВСУ для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

Порошенко объяснил необходимость нового формата «резким ростом угрозы на востоке». По его словам, «сегодня это кардинально меняет организацию управления военной структурой, у ВСУ появляются дополнительные полномочия на реагирование на агрессию».

Командующим ООС глава государства назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева. По словам президента, он поставил перед ним «задачу укрепить Вооруженные силы настолько, чтобы они были способны освободить оккупированные территории».

Что изменится?

«Ключевое отличие в том, что это военная операция», — пояснил Наев. По его словам, ООС будет выполнять иные военные задачи, нежели АТО, в частности, при ООС действия ВСУ будут иметь более глобальную стратегию действий, поэтому точечные противостояния с противником будут, скорее, ситуативным явлением, нежели тенденцией.

Согласно заявлению министра обороны Украины Степана Полторака, на первом этапе новой ООС планируется «стабилизировать ситуацию» в зоне конфликта, и для этого будет достаточно тех сил, которые уже есть у Киева в Донбассе.

Министр подчеркнул, что основной задачей силовиков будет «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».

Как отметил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, с началом ООС значительно расширятся возможности ВСУ. Операция подразумевает централизацию управления. «Раньше это была антитеррористическая операция, которая, де-юре, происходила под руководством АТЦ — Антитеррористического центра СБУ, а сейчас операция вышла за антитеррористические рамки», — пояснил он, уточнив, что теперь главным органом военного управления является Объединенный оперативный штаб, который возглавляет командующий Объединенными силами, и через него реализует все свои решения, ему подчиняются все силовые структуры.

По словам Муженко, это даст возможность сосредоточить все ресурсы — экономические, военные, материальные и другие — под единым управлением, что «позволит более эффективно восстанавливать» подконтрольные районы и, «соответственно, реагировать на те угрозы, которые могут возникать на линии соприкосновения».

В Генштабе утверждают, что централизация управления под руководством ВСУ позволит более эффективно решать такие вопросы, как ротация личного состава, выполнение им ряда задач, восстановление боеспособности.

В рамках ООС начнет действовать в регионе особый порядок, где силовые органы получат новые полномочия. В частности, они смогут применять в случае необходимости оружие, задерживать людей, проверять у них документы, осматривать вещи и автомобили, ограничивать движение на улицах.

Вместе с тем представитель генштаба ВСУ Юрий Бобров пояснил, что АТО и ООС — «разные вещи, и одно не исключает другого». По его словам, «АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится ООС, и АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы».

В свою очередь заместитель главы Службы безопасности (СБУ) Виктор Кононенко полагает, что с новым форматом «ничего, по сути, не изменилось», только СБУ передала руководство операцией военным.

Новый формат непосредственно коснется не только силовиков, но и простых людей. Так, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения, будут определены три уровня доступа — зеленый, желтый и красный. Зеленый уровень предусматривает свободное пребывание и перемещение людей по территории населенного пункта, желтый — только при наличии документов, при этом с возможностью личного досмотра граждан, их вещей и транспортных средств.

Попасть в желтую зону можно теперь только при наличии основания — в случае проживания там гражданина или его родственника, наличия недвижимости, необходимости приехать на похороны или к месту захоронения близких. Красный уровень запрещает передвижение граждан без наличия пропуска.

Возможна ли эскалация?

В провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) отмечают, что переформатирование силовой операции в Донбассе не только говорит о подготовке Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе, но и демонстрирует намерение украинского руководства решить конфликт в регионе силовым путем. Об этом в частности заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Этот шаг, по его словам, «опровергает более ранние заявления Порошенко о том, что урегулирование конфликта на Донбассе не имеет военного решения, а только политико-дипломатический выход».

По словам Мирошника, «теперь это должны видеть и посредники в нормандском формате», а за последствия ответственен лично президент Украины. Как подчеркнул представитель ЛНР, «изменение формата военной операции — это стремление Порошенко уйти от наказания за военные преступления, в частности за применение Вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства».

В свою очередь бывший представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный в интервью изданию «Левый берег» заявил, что с введением нового формата силовой операции в Донбассе «кроме словесной артиллерии, мы ничего не увидим».

«На самом деле в этом плане ничего не поменялось. И не поменяется. Ведь то, что предлагается этим законом с точки зрения создания оперативного штаба, оно и так выписано в законах об обороне, о правовом режиме военного положения. Поэтому ничего нового нет. Единственное, что он дает, так это направляет вектор в политическую риторику», — утверждает он.

Куш получит президент

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, последствия смены формата с АТО на ООС будут серьезные, но их можно будет ощутить только в среднесрочной и долгосрочной перспективах — ближе к выборам.

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По его словам, изначально смена формата диктовалась чисто политтехнологическими шагами, так как было необходимо сбалансировать продление минских соглашений на год, но в процессе работы над соответствующим законопроектом новый формат приобрел реальные черты.

«Из ключевых изменений, которые мы ощутим, — то, что президент фактически получил в руки управление конфликтом в Донбассе: если раньше номинально АТО руководил один из заместителей руководителя СБУ, который возглавлял Антитеррористический штаб, куда формально входили все силовики, то сегодня начинает работу Объединенный оперативный штаб, который будет руководить ООС и будет создаваться при Генштабе, а возглавит его непосредственно ставленник президента», — пояснил эксперт, добавив, что все остальные силовые структуры будут ему жестко подчинены.

«То есть строится четкая вертикаль президентского управления конфликтом», — отметил Бортник, подчеркнув, что «при этом президент будет пытаться избежать прямой ответственности».

При такой вертикали, уверен он, можно «очень легко манипулировать конфликтом с точки зрения каких-то политических целей, с точки зрения парламентских и президентских выборов, так как война в Донбассе является одним из ключевых факторов формирования общественного мнения, манипулирования им, и это все будет под контролем президента».

Расширение полномочий военных с помощью нового формата ведения силовой операции также в конечном итоге идет на руку главе государства.

«Формат АТО реализовывался по нормам мирного времени, соответственно, права и свободы граждан номинально, по закону, были широкие. Сегодня Украина фактически перечеркивает это мирное время, наделяя полномочиями силовиков, признает де-факто военное положение в этом регионе, хотя пытается избежать самого определения военного положения. Такая ситуация удобна президенту, который пытается избежать военного положения, потому что ему необходимо это согласовывать с парламентом, а при ООС ему нет необходимости согласовывать, то есть он получил дополнительные неконституционные полномочия для применения Вооруженных сил», — пояснил Бортник.

Более того, заметил он, «в законе (о реинтеграции — прим. ТАСС) так расписано, что это применение ВСУ может состояться и на территории других регионов Украины — хоть в Закарпатье, хоть в Одессе, хоть в Киеве».

«Смена формата структурирует управление конфликтом, но вместе с тем сразу же вызовет ряд тактических неудобств, в частности, для граждан Украины, поскольку теперь зону конфликта разделят на три зоны, соответственно, надо будет решать вопрос объема прав и свобод там у человека», — считает политолог. С трудностями в Донбассе столкнутся и журналисты.