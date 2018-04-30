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00:23 (мск), источник: ТАСС

Sky: глава МВД Великобритании ушла в отставку

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне скандала с отношением ее ведомства к депортации мигрантов, которые прожили в стране более полувека. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News.

Источник: AFP 2018

По его информации, премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Радд. «Премьер-министр сегодня вечером (в воскресенье) приняла отставку министра внутренних дел», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Мэй.

По мнению аналитиков, эта отставка должна ослабить премьер-министра, так как, во-первых, Радд была одной из ее ближайших соратниц, а, во-вторых, тот скандал, в центре которого она оказалась, имеет корни еще в то время, когда именно Мэй возглавляла МВД.

Таким образом большинство комментариев политических аналитиков заключается в том, Радд пожертвовала своей карьерой, чтобы вывести из-под удара премьер-министра.

Иммиграционный скандал, в центре которого оказалась Радд, набирает обороты в Великобритании около двух недель. В его основе лежат проблемы, которые испытывают люди так называемого поколения Виндраш, названного по названию лайнера «Виндраш Эмпайр».

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На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона — их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

Позже стало известно, что внутри британского МВД были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. Радд, выступая ранее в Палате общин, сообщила, что не была в курсе этих показателей. Однако в пятницу газета The Guardian со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ выступила с утверждением, что Радд все же была ознакомлена с этими целевыми показателями.

Отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Мэй за последние полгода. В ноябре 2017 года кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, а затем о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател. В январе этого года британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир также объявил о том, что покидает свой пост.

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