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02:49 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Британии признала, что ввела в заблуждение парламент по вопросу иммигрантов

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд признала, что непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.

Об этом она сообщила в своем письме с прошением об отставке на имя премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Текст документа в воскресенье распространила пресс-служба британского правительства.

«С большим сожалением я подаю в отставку с поста министра внутренних дел. Я считаю это необходимым, поскольку я непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов», — написала она.

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Тереза Мэй, принимая отставку, в ответном письме указала, что под руководством Радд «МВД проводило жесткую, но справедливую иммиграционную политику», работая над тем, чтобы «увеличить число высылаемых нелегальных мигрантов».

После отставки главы британского МВД британские наблюдатели назвали потенциальных кандидатов на вакантный пост, среди них министры охраны окружающей среды Майкл Гоув, здравоохранения Джереми Хант и по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид.

Что привело Радд к отставке

Иммиграционный скандал, в центре которого оказалась Радд, набирает обороты в Великобритании около двух недель. В его основе лежат проблемы, которые испытывают люди так называемого поколения Виндраш, названного по названию лайнера «Виндраш Эмпайр». На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона — их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

Позже стало известно, что внутри британского МВД были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. Радд, выступая на прошлой неделе в Палате общин, сообщила, что не была в курсе этих показателей. Однако в пятницу газета «Гардиан» со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ выступила с утверждением, что Радд все же была ознакомлена с этими целевыми показателями.

Отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Мэй за последние полгода. В ноябре прошлого года кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала на под предлогом секс-скандала в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, а затем о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател. В январе этого года британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир также объявил о том, что покидает свой пост.

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