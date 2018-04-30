Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Роман Костомаров учит двухлетнего сына водить машину
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Изменившаяся Понаровская произвела фурор в Сети - СМИ
Кадры уничтожения Су-30СМ военного корабля у Сирии
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
10Историческая встреча лидеров двух Корей
03:42 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Эстония намерена выстраивать отношения с Россией, исходя из позиции силы, заявил глава МИД республики Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald.

Источник: Reuters

Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы, в частности, утверждая, что Россия якобы вовлечена в военную операцию на Украине.

«Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний», — отметил чиновник.

Видео
Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление «жертв химатаки»

Глава эстонской дипломатии добавил, что с Россией «необходимо общаться с позиции силы».

«Когда вы говорите с таким лидером (президентом России. — Прим. ред.), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться», — сообщил министр.

Издание отмечает, что Москва расценивает военные учения НАТО у российских границ и размещение войск альянса на восточном фланге как провокацию. Однако глава МИД Эстонии выразил мнение, что «действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира».

Помимо этого, Миксер усомнился в непричастности России к инциденту в Солсбери, где веществом А234 были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что этому имеет отношение российское государство, Москва это категорически отрицает.

«Каждый день придумывается новая версия и ситуация становится более запутанной. Это так часто происходит, что трудно поверить в случайность», — заключил он.

Издание также вспоминает, что в 2007 году Эстония подверглась кибератаке, ответственность за которую «может лежать на России».

 Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала ей 'крах'
'Россию разнесли': она уничтожила самое ценное, что было у Запада
Сирийские военные объекты подверглись ракетному удару
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Футболист показал судье желтую карточку (видео)
Трамп поборолся с зонтом и проиграл
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь