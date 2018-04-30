Бурков и Варнавский обратились к омским пожарным
С профессиональным праздником пожарных поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский.
С профессиональным праздником пожарных поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский.
«Уважаемые сотрудники пожарной охраны! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы мужественные и самоотверженные люди, всегда готовые прийти на помощь другим. Омичи благодарны вам за вашу службу и уверены в вашем профессионализме. Желаем вам как можно больше спокойных будней и сухих рукавов! Благополучия вашим семьям! Пусть они всегда будут для вас надежным тылом», — говорится в поздравлении.
Накануне свои навыки пожарные продемонстрировали на площади у «Арены Омск». Была показана старая и новая спасательная техника. Завершился праздник разводом техники и личного состава ГУ МЧС России по Омской области.