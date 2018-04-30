В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии

«Мы отказываемся от комментариев», — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской
По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением «вражеских ракет» стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.
Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение «Хезболлах», которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.