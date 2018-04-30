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07:48 (мск), источник: РИА Новости

В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним.

Источник: РИА Новости

«Мы отказываемся от комментариев», — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы.

По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением «вражеских ракет» стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.

Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение «Хезболлах», которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.

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