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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

По Сирии нанесен новый удар

По неофициальным данным, есть погибшие и раненые.

Арабские СМИ сообщают о погибших и раненых в результате нового ракетного удара по Сирии. Целью атаки стали военные объекты в районе Алеппо и Хамы. Сразу после первых новостей об ударе в арабских социальных сетях возникла версия очередной израильской атаки по Сирии, тем более правдоподобно она выглядела на фоне сообщений о проиранских вооруженных формированиях, которые находится на атакованной военной базе в Хаме. Если она подтвердится, это будет уже третья израильская атака мене чем за два с половиной месяца. Эксперты говорят о развязывании арабо-израильской войны.

«Новая агрессия» в отношении Сирии, как сообщило сирийское государственное агентство SANA, была совершена в воскресенье в 22:30 по местному времени (совпадает с мск). Целью атаки стали военные объекты в районе Алеппо и Хамы. Агентство подчеркивает, что удар был нанесен в тот момент, когда было достигнуто соглашение «о выводе террористов» с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая, которые находятся в блокаде почти четыре года.

Другие арабские СМИ уточнили, что «неизвестные ракеты» упали в районе Эль-Маликии недалеко от аэропорта Алеппо и военной базы 47-й сирийской бригады в окрестностях Хамы. Как утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека, на этой базе находится «иранское ополчение». Неудивительно, что сразу после информации об атакованных целях в арабских социальных сетях возникла версия, что ответственность за удар несет Израиль. В то же время официальная сирийская газета «Тишрин» сообщила в своем Facebook, что 9 ракет были выпущены с британских и американских баз на севере Иордании. В газетном материале эта версия не упоминается.

По данным военного источника «РИА Новости» в Сирии, целью ночных ударов стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар.

По неофициальным данным, в результате удара есть погибшие и раненые. Число погибших называется от 8 до 38 человек. Подтверждения этой информации пока не поступало.

Ночная атака напоминала удар, нанесенный 9 апреля по крупнейшей базе сирийских ВВС «Ат-Тифор» (Т-4) в провинции Хомс в районе Пальмиры. О том, что ответственность за атаку лежит на Израиле, сообщило тогда российское Минобороны. Как сказали «Ъ» в ведомстве, 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по авиабазе Т-4. «Подразделениями ПВО вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет, три ракеты достигли западной части аэродрома», — уточнили в ведомстве.

Израильтяне свою ответственность за этот удар до сих пор не признали. В результате атаки погибли четверо иранских советников, сирийские военные получили ранения.

Израильская атака произошла в тот момент, когда международное сообщество ожидало решения президента США Дональда Трампа — как он собирается наказать Дамаск за якобы произошедшую химатаку в сирийском городе Дума. Поэтому первоначально сирийские СМИ обвинили в атаке 9 апреля Вашингтон. Но США и их союзники атаковали Сирию только 14 апреля, пообещав, что повторных ударов не будет, если Дамаск вновь не перейдет «красную черту».

Сразу же после американской атаки Россия заявила о возможных поставках Сирии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит». 22 апреля «Ъ» стало известно, что поставки могут начаться в ближайшее время. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство. На этот раз, по данным «Ъ», поставку «Фаворитов» планируется осуществить на безвозмездной основе. Израиль выразил обеспокоенность в связи с этими новостями. Официальные российские лица утверждают, что принципиального решения о поставках С-300 сирийцам пока не принято.

С-300 могут помешать Израилю наносить удары по Сирии, как он это делал неоднократно за годы сирийского конфликта. Израиль беспокоит присутствие на территории Сирии отрядов ливанского шиитского движения «Хезболла», а также, как утверждается израильскими властями, иранских военных баз. В последние месяцы периодичность израильских атак по Сирии резко возросла. До атаки по базе Т-4 израильская авиация провела в феврале самую масштабную операцию за все время сирийской войны, направленную против как правительственных сил, так и иранских военных объектов. В ходе этой акции Израиль впервые за 35 лет потерял военный самолет, сбитый сирийскими ПВО. Тогда поводом для начала масштабной операции послужило заявление израильского военного командования о том, что «под контролем иранских сил с территории иранской базы в Сирии» в воздушное пространство еврейского государства вторгся беспилотник. По данным израильских СМИ, речь шла как раз о базе Т-4.

По информации израильских СМИ, в середине апреля представитель МИД Ирана пообещал ответить на удар по базе Т-4. На эти заявления ответил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: «Мы слышим угрозы со стороны Ирана, бойцы Армии обороны Израиля и службы безопасности страны готовы к любому развитию событий. Мы дадим отпор любому, кто попытается навредить нам, нас не остановит цена, наоборот, мы заставим другую сторону заплатить».

Марианна Беленькая

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