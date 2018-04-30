Президенты Узбекистана и Турции проводят переговоры в узком формате

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом .

В настоящее время продолжаются переговоры глав государства в узком формате. Основное внимание на встрече уделяется развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.