Президенты Узбекистана и Турции проводят переговоры в узком формате
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком формате.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком формате.
Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
30 апреля в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи высокого гостя.
В настоящее время продолжаются переговоры глав государства в узком формате. Основное внимание на встрече уделяется развитию