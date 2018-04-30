Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздником

Источник: Нижегородская правда

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Огонь издревле был спутником человека, его другом и помощником, но все мы знаем, какой страшной становится стихия, вырвавшись из-под контроля. Борьба с пожарами требует огромной отваги и мужества. От скорости и качества вашей работы зависит самое важное — человеческие жизни. Высшая доблесть — рисковать собой, спасая других.

Всегда быть начеку, готовыми ехать на вызов, в доли секунды решать сложнейшие задачи — все это профессия пожарного.

За каждым успешно выполненным заданием стоят месяцы и годы напряженных тренировок, это ежедневный труд над собой.

В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб на боевом посту, сражаясь с огнём и помогая людям. Вечная память героям!