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10:57 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин поздравил пожарных с профессиональным праздником

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны.

Источник: Нижегородская правда

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Огонь издревле был спутником человека, его другом и помощником, но все мы знаем, какой страшной становится стихия, вырвавшись из-под контроля. Борьба с пожарами требует огромной отваги и мужества. От скорости и качества вашей работы зависит самое важное — человеческие жизни. Высшая доблесть — рисковать собой, спасая других.

Всегда быть начеку, готовыми ехать на вызов, в доли секунды решать сложнейшие задачи — все это профессия пожарного.

За каждым успешно выполненным заданием стоят месяцы и годы напряженных тренировок, это ежедневный труд над собой.

В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб на боевом посту, сражаясь с огнём и помогая людям. Вечная память героям!

Спасибо семьям пожарных, поддерживающих их на выбранном профессиональном пути. Желаю вам счастья и спокойствия! Самим сотрудникам пожарной охраны желаю успехов по службе, мужества и здоровья!

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