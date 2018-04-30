Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вражеские ракеты»: новая атака на правительственные силы Сирии
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
9 нелепых образов звезд: то самое черное платье
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
СМИ: 30-летняя Каменских похвасталась пышной фигурой
Эксперт раскрыл причины ненависти Британии к РФ
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
11:44 (мск), источник: Известия

Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО

Железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии могут стать проблемой для перемещения войск НАТО в случае конфликта с Россией. К такому выводу пришли в Институте современной войны (относится к Военной академии США в Вест-Пойнте), сообщает телеканал RT.

Источник: Reuters

Специалисты отмечают, что причиной этого является различное расстояние между внутренними гранями головок рельсов в Европе и Прибалтике, где пути не меняли со времен Советского союза.

Читайте также
«Медовые ловушки». Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике

«Поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте», — говорится в докладе.

Уточняется, что оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов.

В январе 2017 года сообщалось, что армия США столкнулась с трудностями при переброске бронетехники из Германии в Польшу для «сдерживания российской угрозы». По данным газеты The Wall Street Journal, несколько машин по пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу врезались в мосты, оказавшиеся гораздо ниже, чем считали военные.

Вашингтон вооружает Прибалтику, Россия готовит ответные меры
Во время загрузки произошла ошибка.
4 апреля© Ньюстюб
 Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Как Япония готовится к отречению императора от престола
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Силовая операция Киева в Донбассе меняет формат
Европе посоветовали поучиться у России
«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом
Глава МВД Британии ушла в отставку, чтобы спасти премьера Мэй
Накормим весь мир. Как Россия стала аграрной сверхдержавой
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали и место в ЛЧ закончился нулевой ничьей
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь