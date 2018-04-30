Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО

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Специалисты отмечают, что причиной этого является различное расстояние между внутренними гранями головок рельсов в Европе и Прибалтике, где пути не меняли со времен Советского союза.

«Поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте», — говорится в докладе.

Уточняется, что оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов.