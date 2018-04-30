Железные дороги Прибалтики оказались препятствием для НАТО

Специалисты отмечают, что причиной этого является различное расстояние между внутренними гранями головок рельсов в Европе и Прибалтике, где пути не меняли со времен Советского союза.
«Поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте», — говорится в докладе.
Уточняется, что оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов.
В январе 2017 года сообщалось, что армия США столкнулась с трудностями при переброске бронетехники из Германии в Польшу для «сдерживания российской угрозы». По данным газеты The Wall Street Journal, несколько машин по пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу врезались в мосты, оказавшиеся гораздо ниже, чем считали военные.