В каждом втором ТЦ в России нашли нарушения противопожарной безопасности

Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
«МЧС и прокуратурой проверены практически все
Он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.
Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.
«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.
Он призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только в
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