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13:03 (мск), источник: РИА Новости

В каждом втором ТЦ в России нашли нарушения противопожарной безопасности

УЛАН-УДЭ, 30 апр — РИА Новости. МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Пожар в торговом центре в Кемерово
28 апреляМЧС опубликовало письмо обвиненного в халатности тушившего «Зимнюю вишню» пожарного
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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал Пучков в беседе с журналистами.

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Он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.

Он призвал людей размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только в торгово-развлекательных центрах, но и в других объектах, в том числе подъездах жилых домов.

Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности
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24 апреля© Ньюстюб
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