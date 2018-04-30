В каждом втором ТЦ в России нашли нарушения противопожарной безопасности

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Массовые проверки торговых центров на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — сказал Пучков в беседе с журналистами.

Он отметил, что многие из этих зданий были уже построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения и состояние эвакуационных выходов.

«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», — подчеркнул Пучков.