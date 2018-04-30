Эксперты сочли митинг в поддержку Telegram провалом оппозиции
Санкционированный митинг в Москве в защиту мессенджера Telegram собрал всего 7,5 тысяч человек, хотя в его поддержку высказывались Дуров, Навальный и Удальцов.
Санкционированный митинг в Москве в защиту мессенджера Telegram собрал всего 7,5 тысяч человек, хотя в его поддержку высказывались Дуров, Навальный и Удальцов.
Акция в поддержку мессенджера Telegram, прошедшая в понедельник на проспекте Сахарова в Москве, собрала очень мало сторонников, заявил газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
«Власти показали, что готовы идти навстречу людям, что любой может прийти на митинг, но 7,5 тысяч человек для Москвы — это немного», — отметил Григорьев.
Его поддержал генеральный директор в Центр политической информации Алексей Мухин. Он назвал акцию в поддержку Telegram провалом:
«Говорили, ограничения по Telegram должны были поднять народные массы на борьбу с «режЫмом». Подняли, — отметил эксперт на своей странице в Facebook. «При том, что это: а) Москва и б) звали на сходку и Дуров (наша новая политическая «звездочка», как я понимаю), и Навальный, и Удальцов, и другие оппозиционеры. Это провал. Как ни крути», — подчеркивает политолог.
По этой же причине от отказался согласовывать и новый митинг 5 мая, хотя власти готовы были предоставить ему площадку:
«Риторика Ксении Собчак в ходе президентских выборов по некоторым вопросам была радикальнее позиции Навального, поэтому ряд его сторонников отдали свои голоса ей. Для него крайне важно опять поднять интерес к своей персоне, собрать людей на несанкционированный митинг 5 мая, вынудить их нарушать закон. Совершенно очевидно, что его будут освещать зарубежные средства массовой информации, которые поддерживают Навального. Митинг носит незаконный характер, поэтому предполагается, что правоохранители будут быть жесткими по отношению к его участникам. Однако не думаю, что Навальный сможет достичь своей цели. На мой взгляд, полиция будет максимально аккуратно вести себя», — заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.
Григорьев выразил мнение, что несанкционированный митинг соберет меньше участников, чем акция на проспекте Сахарова, созванная в поддержку Telegram.
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