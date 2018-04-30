Эксперты сочли митинг в поддержку Telegram провалом оппозиции

Источник: РИА "Новости"

Акция в поддержку мессенджера Telegram, прошедшая в понедельник на проспекте Сахарова в Москве, собрала очень мало сторонников, заявил газете ВЗГЛЯД президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он отметил, что митинг был согласован с властями, любой желающий мог прийти и выразить свою позицию, и привел такой вариант уличной активности в качестве примера конструктивного диалога.

«Власти показали, что готовы идти навстречу людям, что любой может прийти на митинг, но 7,5 тысяч человек для Москвы — это немного», — отметил Григорьев.

Его поддержал генеральный директор в Центр политической информации Алексей Мухин. Он назвал акцию в поддержку Telegram провалом:

«Говорили, ограничения по Telegram должны были поднять народные массы на борьбу с «режЫмом». Подняли, — отметил эксперт на своей странице в Facebook. «При том, что это: а) Москва и б) звали на сходку и Дуров (наша новая политическая «звездочка», как я понимаю), и Навальный, и Удальцов, и другие оппозиционеры. Это провал. Как ни крути», — подчеркивает политолог.

Навальный как политик переживает не лучшие времена, добавляет Максим Григорьев. Именно поэтому ему важно снова заявить о себе, выступив против согласованного митинга на проспекте Сахарова.

По этой же причине от отказался согласовывать и новый митинг 5 мая, хотя власти готовы были предоставить ему площадку:

«Риторика Ксении Собчак в ходе президентских выборов по некоторым вопросам была радикальнее позиции Навального, поэтому ряд его сторонников отдали свои голоса ей. Для него крайне важно опять поднять интерес к своей персоне, собрать людей на несанкционированный митинг 5 мая, вынудить их нарушать закон. Совершенно очевидно, что его будут освещать зарубежные средства массовой информации, которые поддерживают Навального. Митинг носит незаконный характер, поэтому предполагается, что правоохранители будут быть жесткими по отношению к его участникам. Однако не думаю, что Навальный сможет достичь своей цели. На мой взгляд, полиция будет максимально аккуратно вести себя», — заявил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Григорьев выразил мнение, что несанкционированный митинг соберет меньше участников, чем акция на проспекте Сахарова, созванная в поддержку Telegram.

Однако, он отметил, на несанкционированном митинге 5 мая Навальный наверняка станет фигурой номер один, перетягивая внимание на себя, — ему уже не придется делить его с Telegram.

«Слабость оппозиции уже становится притчей во языцех, она же становится причиной, по которой оппозиция неизбежно будет маргинализована. А значит, станет более агрессивной. Интересно наблюдать, какой эмоциональный подъем у оппозиционеров вызвали армянские события. Все как-то нездорово возбудились, но даже это возбуждение на пользу, что называется, не пошло — собрать народ на протест не получилось. Вялая оппозиционная деятельность порождает вялый протест. Лучше стараться надо, ребята, лучше!», — сыронизировал Мухин.

Напомним, митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тыс. участников, сообщили в ГУ МВД по Москве. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.