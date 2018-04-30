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22:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Никол Пашинян рассказал, кто в Армении хозяин

Кандидат в премьеры призвал всех отпраздновать 1 мая народную победу.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В центре Еревана прошел многотысячный митинг в поддержку кандидатуры лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Хотя политику пока не хватает шести голосов для утверждения в парламенте, он заявил, что есть большая вероятность его избрания главой правительства, объявил о народной победе и призвал всех жителей Армении выйти утром 1 мая на ереванскую площадь Республики, чтобы ее отпраздновать. Праздник начнется одновременно с началом заседания парламента.

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На митинг в центре Еревана вышли десятки тысяч человек. Часть из них пришли сюда маршем через весь город от площади Гарегина Нжде. Вел колонну Никол Пашинян, который уже превратился в национального героя. В Армении сейчас мода на футболки с изображением господина Пашиняна, в которых были многие участники митинга.

Вся акция, частью которой было шествие, продлилась больше четырех часов. Митинг стал ее апофеозом, а выступление Никола Пашиняна — финальным аккордом. Кандидат в премьеры заявил, что к Армении сейчас приковано внимание всего мира «как будто завтра финал чемпионата мира по футболу».

«Армянскому народу удалось сделать Армению одной из самых обсуждаемых тем в мире, — заявил Никол Пашинян.

Наша страна больше не забытый и далекий уголок, а место, где происходят события, которые учат мир, удивляют его и заставляют задуматься. Наш народ обрел созидательную силу и больше не потеряет эту Армению. Отныне это будет одно из центральных мест на планете земля.
Никол Пашинян
лидер протестного движения в Армении

Хотя состоявшиеся сегодня переговоры господина Пашиняна с представителями правящей Республиканской партии завершились безрезультатно, политик заявил, что «есть большая вероятность, что 1 мая ваш кандидат станет премьером Армении».

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«Не имеет значения, что произойдет в парламенте, важно, что граждане Армении — ее народ — победил. Эта победа необратима и никто не ставит ее под сомнение», — сообщил Никол Пашинян.

Отпраздновать эту победу он призвал 1 мая на этой же площади. «Еще вчера многие думали, что 1 мая тут должен быть очередной протест, демонстрация силы. Но нет. Завтра тут должно произойти празднество. Народ должен праздновать свою победу. Всех призываю с 11 утра прийти сюда. Не перекрывать улицы и не производить других действий. Праздновать победу здесь. Победу над унынием, разочарованием, слабостью и неопределенностью, — сказал господин Пашинян. И провозгласил: «Мы хозяева нашей страны».

Толпа тут же подхватила этот лозунг и начала его скандировать.

Праздник, который он анонсировал, начнется за час до намеченного на 12:00 голосования в парламенте по кандидатуре премьера. Единственный кандидат — Никол Пашинян. Поддержать его по состоянию на 30 апреля были готовы 47 парламентариев (блоки «Елк» и «Царукян» и партия «Дашнакцутюн»). Для утверждения кандидатуры господина Пашиняна требуется минимум 53 голоса. Недостающие голоса можно добрать только за счет Республиканской партии, переговоры с которой пока ни к чему не привели. При этом республиканцы обещали не препятствовать избранию премьера.

Владимир Соловьев, Айк Халатян, Ереван.

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