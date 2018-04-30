Путин выступил за неукоснительное соблюдение иранской сделки
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с
«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с
Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня
Как отмечается, продолжается обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии. Также было договорено о дальнейших личных контактах.