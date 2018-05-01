Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Немецкие летчики массово увольняются из-за России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Кремль отреагировал на заявление Родченкова
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
СМИ: 33-летняя Михальчик заговорила о борьбе со страшной болезнью
Располневшая жена Макарского о реакции мужа – СМИ
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
12Восстание обреченных
01:25 (мск), источник: Интерфакс

Со здания резиденции Генконсула России в Сиэтле сняли государственный флаг

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Посольство РФ в США сообщило, что со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле «сегодня под покровом ночи» американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.

Источник: AP 2018

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

В посольстве отмечают, что «резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».
Читайте также
Захарова сообщила о требовании Москвы вернуть объекты дипсобственности РФ в США

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Администрация президента США приняла решение закрыть генконсульство России в Сиэтле и выслать десятки российских дипломатов после отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

По версии британских властей, Россия прямо причастна к этому событию, и США своим шагом выразили солидарность с союзниками.

Путин выступил за неукоснительное соблюдение иранской сделки
В Китае пассажир открыл аварийный люк чтобы проветрить самолет
Никол Пашинян рассказал, кто в Армении хозяин
На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
МЧС предупреждает о кибератаках на автомобили и бытовые приборы
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Локомотив» — чемпион? Смолов против! Команда Юрия Семина не сумела досрочно оформить чемпионство в РФПЛ, проиграв в Краснодаре
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь