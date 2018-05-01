Со здания резиденции Генконсула России в Сиэтле сняли государственный флаг

Источник: AP 2018

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

В посольстве отмечают, что «резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».

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«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Администрация президента США приняла решение закрыть генконсульство России в Сиэтле и выслать десятки российских дипломатов после отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.