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02:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители

Четыре португальских истребителя F-16 и шесть испанских Eurofighter Typhon перебазируются на авиабазу Зокняй в Литве, сообщает национальное Министерство обороны.

Источник: Reuters

Кроме того, в Литву прибудут 90 военнослужащих из Португалии и 130 — из Испании.

Смена дислокации самолетов проходит в рамках договоренностей НАТО. В обязанности португальских офицеров войдет командование 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Прибалтики. ВВС стран Пиренейского полуострова сменят датское авиакрыло, находившееся в Литве с января.

В апреле поддерживать страны Балтии, в том числе военным образом, пообещали американские власти. После встречи с руководителями Латвии, Литвы и Эстонии президент США Дональд Трамп распорядился выделить прибалтийским государствам $3 млн на «противодействие дезинформации со стороны России».

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