Границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители
Четыре португальских истребителя F-16 и шесть испанских Eurofighter Typhon перебазируются на авиабазу Зокняй в Литве, сообщает национальное Министерство обороны.
Четыре португальских истребителя F-16 и шесть испанских Eurofighter Typhon перебазируются на авиабазу Зокняй в Литве, сообщает национальное Министерство обороны.
Кроме того, в Литву прибудут 90 военнослужащих из Португалии и 130 — из Испании.
Смена дислокации самолетов проходит в рамках договоренностей НАТО. В обязанности португальских офицеров войдет командование 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Прибалтики. ВВС стран Пиренейского полуострова сменят датское авиакрыло, находившееся в Литве с января.
В апреле поддерживать страны Балтии, в том числе военным образом, пообещали американские власти. После встречи с руководителями Латвии, Литвы и Эстонии президент США Дональд Трамп распорядился выделить прибалтийским государствам $3 млн на «противодействие дезинформации со стороны России».