Границы Литвы будут охранять португальские и испанские истребители

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Кроме того, в Литву прибудут 90 военнослужащих из Португалии и 130 — из Испании.

Смена дислокации самолетов проходит в рамках договоренностей НАТО. В обязанности португальских офицеров войдет командование 47-й миссией Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Прибалтики. ВВС стран Пиренейского полуострова сменят датское авиакрыло, находившееся в Литве с января.