В Хабаровском крае военные летчики отработали ночные посадки

Ночные летно-тактические учения прошли с экипажами военно-транспортной авиации Восточного военного округа. Для того, чтобы проверить летное мастерство пилотов тренировка прошла в ночное время.

— Летчики самолетов Ан-12, Ан-26 провели учебно-тренировочные полеты по условной доставке грузов различного назначения на один из военных аэродромов округа, — рассказали в пресс-службе военного ведомства. — Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Проверяющие давали экипажам различные вводные, способные существенно усложнить полеты. Например, выполнить посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома.