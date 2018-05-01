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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае военные летчики отработали ночные посадки

Задание было — доставить грузы на аэродром под прикрытием темноты.

Ночные летно-тактические учения прошли с экипажами военно-транспортной авиации Восточного военного округа. Для того, чтобы проверить летное мастерство пилотов тренировка прошла в ночное время.

— Летчики самолетов Ан-12, Ан-26 провели учебно-тренировочные полеты по условной доставке грузов различного назначения на один из военных аэродромов округа, — рассказали в пресс-службе военного ведомства. — Летчиками также были выполнены задачи по совершенствованию слаженности действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Проверяющие давали экипажам различные вводные, способные существенно усложнить полеты. Например, выполнить посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома.

— Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства летчиков и выполняются в соответствии с планами боевой подготовки, — отметили в округе.

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