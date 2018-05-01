В Хабаровском крае военные летчики отработали ночные посадки
Задание было — доставить грузы на аэродром под прикрытием темноты.
Задание было — доставить грузы на аэродром под прикрытием темноты.
Ночные
— Летчики самолетов Ан-12, Ан-26 провели
Проверяющие давали экипажам различные вводные, способные существенно усложнить полеты. Например, выполнить посадку на условно поврежденную
— Выполнение подобных полетных заданий направлено на совершенствование профессионального мастерства летчиков и выполняются в соответствии с планами боевой подготовки, — отметили в округе.